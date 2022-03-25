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Каховська ГЕС продовжує працювати в об'єднаній енергосистемі України
Каховська гідроелектростанція знаходиться під окупацією, але станція продовжує залишатися в оперативному управлінні "Укргідроенерго" та працювати на потреби ОЕС України. Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Укргідроенерго" переналагодила виробничий процес під реалії воєнного часу та стабільно працює.
Серед усіх гідроелектростанцій, що входять до структури "Укргідроенерго", тільки Каховська ГЕС перебуває під окупацією, і вона продовжує працювати на потреби ОЕС України.
"Каховська ГЕС управляється нашими гідроенергетиками. Окупаційні війська спочатку намагалися не пускати персонал на роботу, проте керівництво станції вмовило допустити на робочі місця оперативний персонал", - сказав Сирота.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Інші електростанції, що входять до структури "Укргідроенерго", працюють за диспетчерським графіком.
Інші електростанції, що входять до структури "Укргідроенерго", працюють за диспетчерським графіком.
Нагадаємо, Північно-Кримський канал, місто Олешки та Каховська ГЕС перейшли під контроль загарбників. Потім війська РФ намагалися захопити Київську гідроелектростанцію, але Збройні сили України успішно відбили їхні атаки.