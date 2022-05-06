Україна веде переговори щодо виділення держбюджету $11 млрд, – Мінфін

Кабмін України веде переговори з міжнародними партнерами щодо надання коштів для державного бюджету країни. Причому частину необхідної суми вже отримано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Ми ведемо переговори про суму близько $11 млрд, із них отримали до бюджету вже $5 млрд", – заявив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу у Львівському медіацентрі.

Серед ключових партнерів України він назвав США, Канаду, Великобританію та ЄС.

"Чекаємо найближчим часом на отримання інших сум. Розраховуємо на подальшу підтримку наших міжнародних партнерів", – сказав Марченко.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 мільйона євро.

Перед цим Великобританія вирішила гарантувати 1 мільярд доларів США кредитування Світовим банком України.