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Україна веде переговори щодо виділення держбюджету $11 млрд, – Мінфін
Кабмін України веде переговори з міжнародними партнерами щодо надання коштів для державного бюджету країни. Причому частину необхідної суми вже отримано, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Серед ключових партнерів України він назвав США, Канаду, Великобританію та ЄС.
"Чекаємо найближчим часом на отримання інших сум. Розраховуємо на подальшу підтримку наших міжнародних партнерів", – сказав Марченко.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підписав зі Світовим банком угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 мільйона євро.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Перед цим Великобританія вирішила гарантувати 1 мільярд доларів США кредитування Світовим банком України.