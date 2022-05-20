Україна з початку війни отримала $5,6 мільярда від міжнародних партнерів, - НБУ

Україна від початку широкомасштабного вторгнення російської армії отримала 5,6 мільярда доларів від міжнародних партнерів.

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Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова під час весняного ділового форуму у Львові.

За її словами, дефіцит бюджету за березень-квітень становить 171 млрд грн. Один зі шляхів фінансування дефіциту - кошти міжнародних партнерів.

"Загалом за період з початку війни ми отримали 5,6 млрд доларів, і всі ці кошти пішли у бюджет", - повідомила Рожкова.

Також НБУ вже викупив військових облігацій на 120 млрд грн. Проте, як наголосила Рожкова, НБУ не може бути постійним джерелом фінансування дефіциту держбюджету.

Нагадаємо, Сенат США 19 травня остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги на суму 40 млрд дол. Щоб відповідний документ набув чинності, його має підписати президент США Джо Байден.

Також Байден доручив виділити Україні новий пакет воєнної допомоги на 100 мільйонів доларів.