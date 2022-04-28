Нідерланди проведуть в Україні експертизу для суду у Гаазі

В Україну прибуде група судово-медичних експертів, щоб зібрати докази військових злочинів у рамках розслідування, яке розпочато Міжнародним кримінальним судом у Гаазі. Про це повідомляє нідерландська інформаційна агенція ANP.

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Джерела агентства заявили, що у п'ятницю, 29 квітня, на засіданні Кабінету міністрів повідомлять про те, що в Україну відправляють "кілька десятків" нідерландських фахівців.

Причому Міжнародний кримінальний суд (МКС) у перші в історії підписав угоду про приєднання до Спільної слідчої групи з Україною, Польщею та Литвою.

Але РФ поки що не дає відповіді на надіслані комунікації.

Нагадаємо, МКС хоче встановити обставини дій армії РФ в Україні.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.