"Росія розраховує досягти домовленостей з Україною", - Путін на переговорах із Гутеррішем

У Москві генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і обговорив війну в Україні, повідомляє прокремлівське агентство ТАРС.

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"Ми твердо віримо, що порушення територіальної цілісності будь-якої країни повністю не відповідає статуту ООН. Ми глибоко стурбовані у зв'язку з тим, що зараз відбувається. Ми вважаємо, що відбулося вторгнення на територію України", - сказав Гутерріш.

У ході зустрічі Путін виклав генсеку ООН свою версію подій в Україні та намагався заперечувати причетність військ РФ до масових вбивств мирних жителів.

При цьому Гутерріш повторив пропозицію щодо створення контактної групи ООН, Росії та України з організації гуманітарних коридорів.

"Ми будемо готові використати всі наші ресурси, щоб працювати спільно з владою Росії та України, щоб створити цю можливість, гарантувати евакуацію цих осіб", - сказав він про організацію евакуації з Маріуполя.

Генеральний секретар ООН хотів обговорити термінові заходи щодо встановлення миру між Росією та Україною. На це Путін заявив, що "Росія розраховує, що вдасться досягти домовленостей із Україною на дипломатичному треку".

Після відвідування Москви генсек ООН Антоніо Гуттеріш у четвер, 28 квітня, прибуде до Києва та проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш пропонував запровадити в Україні Великодню "гуманітарну паузу", але Кремль не підтримав його ініціативу.