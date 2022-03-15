Столтенберг анонсував екстрену зустріч лідерів країн НАТО через Україну

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачергову зустріч глав держав та урядів альянсу. 24 березня НАТО розгляне вторгнення Росії до України.

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Про це повідомив Столтенберг у своєму Twitter.

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня у штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше зміцнення стримування та оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", - наголосив генсек.

У свою чергу, пресслужба НАТО повідомила, що міністри оборони країн НАТО зустрінуться в середу, 16 березня.

"Жорстоке вторгнення президента Путіна в Україну щодня приносить смерть і руйнування. Це вразило мир і міжнародний порядок", - сказав Столтенберг.

Під час зустрічі міністри обговорять низку конкретних заходів щодо зміцнення безпеки союзників у довгостроковій перспективі. Генеральний секретар заявив, що це може включати розміщення нових сил у східній частині альянсу, а також значне збільшення розгортання військово-повітряних і військово-морських сил, посилену протиповітряну та протиракетну оборону, посилений кіберзахист та додаткові більш масштабні навчання.

Зазначимо, що на зустріч також запросили міністра оборони України Олексія Резнікова.

Незважаючи на наполегливість української влади, НАТО все ще відмовляється закрити небо над Україною.

При цьому варто зазначити, що Естонія стала першою країною-членом НАТО, чий парламент закликав до введення безпольотної зони над Україною, щоб уникнути масової загибелі мирного населення в ході її війни з Росією.