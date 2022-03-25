Україна спростовує утримання росіян, які привезли ядерне паливо на РАЕС: повертатися не хочуть самі

Українська сторона спростовує примусове утримання чотирьох громадян Росії, які прибули на Рівненську атомну електростанцію (Вараш, Рівненська область) для доставки вантажу ще до початку російського військового вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

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"Жодних російських спеціалістів-атомників на Рівненській АЕС не було і немає. Четверо озброєних громадян РФ супроводжували вантаж елементів ядерного палива, що прибув на атомну станцію до 24 лютого 2022 року. З моменту прибуття вантажу зазначені особи забезпечували його охорону до завершення розвантаження відповідно до умов контракту", — повідомили у відомстві.

За даними МЗС, після передачі вантажу українській стороні 23 березня роззброєні російські громадяни залишили територію РАЕС і станом на 25 березня перебувають у готелі з власної волі.

"Наразі вони не висловлюють бажання повертатися до Росії. У разі зміни планів російських громадян українська сторона готова надати їм сприяння в поверненні на територію РФ відповідно до існуючих процедур", — заявили в міністерстві.

Зазначимо, що, як повідомляють російські ЗМІ, держкорпорація "Росатом" повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що співробітники центральної філії АТ "Атомспецтранс" Володимир Лапін, Ілгіз Хуснетдінов, Іван Крячко та Владислав Шишкін, що прибули 23 лютого на РАЕС із вантажем відповідно до контрактних зобов'язань, нібито досі не можуть повернутися до Росії.

У спрямованій у МАГАТЕ ноті міститься вимога "звільнити російських фахівців-атомників, які виконували свій професійний обов'язок, та забезпечити їхнє безпечне повернення до Росії".

Нагадаємо при цьому, що на початку березня російські війська захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, а ще в перший день війни, 24 лютого, виведену з експлуатації після аварії у 1986 році Чорнобильську АЕС. Рівненська ж атомна електростанція розташована на півночі відповідної області, за 65 кілометрів по прямій від кордону України з Білоруссю.