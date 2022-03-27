Великобританія забезпечить українців продовольством на 2 мільйони фунтів стерлінгів

Великобританія відправить продовольство до оточених російськими військами районів України на суму 2 мільйони фунтів стерлінгів (понад 2,6 млн доларів США).

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Про це повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, йдеться у заяві британського уряду.

Наступного тижня близько 25 вантажівок вирушать до України зі складів Польщі та Словаччини. Вони поставлять до найбільш постраждалих регіонів України сухі продукти, консерви та воду.

"Це життєво важлива пожертва продовольства та припасів допоможе підтримати український народ перед варварським вторгненням Росії. Наші команди працюють вдень і вночі з нашими польськими та словацькими друзями та урядом України, щоб гарантувати, що люди, які перебувають під найбільшим ризиком, отримають необхідні запаси продуктів, яких вони так сильно потребують", — заявила Трасс.

Радник з гуманітарних питань МЗС Великобританії Еліс Гупер у свою чергу зазначила, що багато жителів в оточених районах ховаються у підвалах "без доступу до їжі та води".

За оцінками, понад 12 мільйонів людей по всій Україні потребують гуманітарної допомоги, а фактична цифра, ймовірно, набагато вища.

Зазначимо, що Україна 25 березня отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги. Йдеться про 10,3 тисячі тонн – це найбільший показник з початку російського вторгнення.

Також в Україні з 26 березня стартувала програма безкоштовного забезпечення продуктами харчування жителів населених пунктів, які перебувають у зоні бойових дій.