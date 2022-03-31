- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
В Україні відновили перереєстрацію транспортних засобів
Послуга перереєстрації транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу знову доступна. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
"З сьогоднішнього дня ми відновлюємо цю послугу. У цей тяжкий час слід максимально забезпечити доступ до державних послуг. Тому що кожна така дія — це наша "вистійна" для країни", — сказав заступник міністра Богдан Драп'ятий.
У МВС зазначили, що тисячі людей щодня зверталися до сервісних центрів із проханням відновити послугу з перереєстрації транспортних засобів. Це з тим, що під час війни багато громадян залишилися без засобів пересування.
Українці також можуть складати іспити на категорії С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1E, DE. А тим, хто пройшов навчання в автошколі, буде доступним теоретичний іспит на категорію В.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У майбутньому відновлять і складання практичного іспиту на дорогах загального користування.
Раніше Кабмін затвердив правила, згідно з якими автомобілі, придбані чи ввезені в Україну, можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану.
28 лютого Кабінет Міністрів також затвердив Постанову № 165, яка передбачає зупинення надання адміністративних послуг на час воєнного стану в Україні.
Влада Києва також просить відновити роботу в столиці сервісів з прокату велосипедів та електричних самокатів. Це допоможе киянам пересуватися містом на короткі дистанції.