Шмигаль назвав недоцільним перерозподіл грошей з телемарафону на ЗСУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що переспрямування коштів, призначених для для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на фінансування БпЛА та пікапів для Збройних Сил України, не є доцільним.

Про це йдеться в його відповіді на відповідну петицію, опубліковану на сайті уряду.

Нагадаємо, автор петиції звернувся до Кабінету міністрів з проханням переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на техніку для ЗСУ. Серед аргументів зазначалося, що ці телемарафони є надзвичайно дорогими для державного бюджету, адже за 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн.

"За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", - йдеться в тексті петиції.

Крім того, за словами автора звернення, телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі.

Петицію до уряду, яка була створена 17 січня 2024 року, підписали понад 29 тисяч людей.

У відповідь на звернення прем'єр-міністр заявив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки.

За його словами, фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі.

"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - йдеться у відповіді на петицію.

Також Шмигаль додав, що уряд на системній основі проводить постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони.

Крім того, за його словами, відбувається будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії Російської Федерації проти України.

Українці все менше довіряють телемарафону "Єдині новини"

Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри. Станом на лютий 2024 року соціологи вперше зафіксували негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє).

Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

Ефективність телемарафону під сумнівом

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що єдиний телемарафон "Єдині новини" виконав свою функцію на початку великої війни, а нині втрачає аудиторію.

"Виникає питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала би забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше", – зауважив Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

Станом на сьогодні спільний марафон транслюється на загальнонаціональних приватних, державних та суспільних телеканалах. Його створюють медіагрупи "1+1", "Інтер", StarLightMedia, "Ми-Україна", парламентський телеканал "Рада" та "Суспільне".