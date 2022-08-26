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Агро
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Індія обмежує експорт пшеничного борошна, щоб знизити ціни на продукт в країні

Індія обмежує експорт пшеничного борошна, щоб знизити ціни на продукт в країні
Заборона експорту пшениці з Індії призвела до обмеження на відвантаження борошна

Уряд Індії 25 серпня ввів обмеження на експорт пшеничного борошна з метою знизити ціни на продукт на внутрішньому ринку, які вже б'ють рекорди. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

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Нью-Делі заборонив експорт пшениці в середині травня також через високі ціни на культуру в країні.

Ця заборона підвищила попит на індійське пшеничне борошно на зовнішніх ринках, експорт якого з квітня по липень зріс на 200% порівняно з аналогічним періодом в 2021 році. Відповідно це підштовхнуло ціни на внутрішньому ринку.

"Була політика не забороняти або вводити будь-які обмеження на експорт пшеничного борошна. Тому потрібно було внесли зміни в постанову, щоб забезпечити продовольчу безпеку та стримати зростання цін", — йдеться в заяві уряду.

Крім того, в травні Індія після заборони експорту пшениці вирішила обмежити продаж цукру іншим країнам. Тепер експортери мають отримувати дозвіл від влади на будь-який експорт цукру у період з 1 червня до 31 жовтня.

Автор:
Віта Молодан