Українські аграрії завершили сівбу озимого ріпаку

Міністерство аграрної політики та продовольства 27 вересня повідомило, що в Україні завершилася сівба озимого ріпаку. Аграрії засіяли культурою 961 тис га або 100% до прогнозу.

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Загалом посівна кампанія в країні триває. Сільгоспвиробники вже провели сівбу озимих зернових культур на площі 709 тис га, або 15% до прогнозу:

пшениці – 622 тис га, або 16%;

ячменю – 65 тис га, або 10%;

жита – 27 тис. га, або 31%.

За попередній тиждень засіяли 298 тис га озимими на зерно. Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Чернігівщини – 33,1 тис. га, або 37% до прогнозу.

Нещодавно аграрії почали збирати кукурудзу. Відомо, що станом на 22 вересня кукурудзи на зерно при врожайності 44,1 ц/га було намолочено 92,2 тис. тонн.

Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.