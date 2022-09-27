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Українські аграрії завершили сівбу озимого ріпаку
Міністерство аграрної політики та продовольства 27 вересня повідомило, що в Україні завершилася сівба озимого ріпаку. Аграрії засіяли культурою 961 тис га або 100% до прогнозу.
Загалом посівна кампанія в країні триває. Сільгоспвиробники вже провели сівбу озимих зернових культур на площі 709 тис га, або 15% до прогнозу:
- пшениці – 622 тис га, або 16%;
- ячменю – 65 тис га, або 10%;
- жита – 27 тис. га, або 31%.
За попередній тиждень засіяли 298 тис га озимими на зерно. Найбільше озимих зернових культур посіяли аграрії Чернігівщини – 33,1 тис. га, або 37% до прогнозу.
Нещодавно аграрії почали збирати кукурудзу. Відомо, що станом на 22 вересня кукурудзи на зерно при врожайності 44,1 ц/га було намолочено 92,2 тис. тонн.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, в Мінагрополітики запевняють, що цьогоріч буде зібрано близько 67 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, що є одним із ТОП-5 найкращих показників за 30 років.