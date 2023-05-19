Мобільний додаток і сервіс автоматизації “Нової пошти”запрацювали після збою

Компанія “Нова Пошта” відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою. Про це написала компанія у Facebook.

Клієнти “Нової пошти” знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати.

“Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки курʼєру також можна усіма способами оплати”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора через технічний збій мобільний застосунок та сервіс авторизації "Нової пошти" не працював. До вирішення проблеми клієнти не зможуть скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.

У відділення клієнти могли отримати усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги.

Нещодавно "Нова пошта" запустила у своєму мобільному додатку оновлену послугу "Сейф-сервіс" для резервування оплати онлайн-покупок, яку надає фінтех-компанія NovaPay.