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Мобільний додаток і сервіс автоматизації “Нової пошти”запрацювали після збою
Компанія “Нова Пошта” відновила роботу мобільного застосунку та сервісу авторизації після збою. Про це написала компанія у Facebook.
Клієнти “Нової пошти” знову можуть створювати накладні, проводити онлайн-оплати, відстежувати свої посилки, отримувати та відправляти через поштомати.
“Усі сервіси на відділеннях теж доступні: оплата карткою та готівкою, видача грошових переказів, оформлення посилки у кредит тощо. Сплачувати посилки курʼєру також можна усіма способами оплати”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора через технічний збій мобільний застосунок та сервіс авторизації "Нової пошти" не працював. До вирішення проблеми клієнти не зможуть скористатися поштоматом та усіма послугами із застосунку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відділення клієнти могли отримати усі послуги по відправці посилок і вантажів, а також фінансові послуги.
Нещодавно "Нова пошта" запустила у своєму мобільному додатку оновлену послугу "Сейф-сервіс" для резервування оплати онлайн-покупок, яку надає фінтех-компанія NovaPay.