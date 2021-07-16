Рада закрывает пятую сессию: как укрепилось монобольшинство Зеленского и что с оппозицией

В пятницу, 16 июля, закончится пятая сессия Верховной Рады и народные депутаты уйдут на каникулы. Они вернутся в сессионный зал не раньше Дня Независимости и только ради внеочередных заседаний, которые за последние полгода стали популярным способом параллельной работы парламента. Эксперты связывают это со стилистическим влиянием президента Владимира Зеленского и хаосом в организации работы.

Корреспондент Delo.ua Илья Требор разбирает пять ключевых решений уходящей сессии и выясняет, почему за минувшие месяцы монобольшинство укрепилось, а часть оппозиции решила бастовать по-итальянски.

Земля, министры и ложь в декларациях

Хотя парламент долгое время и боролся с поправочным спамом, пятая сессия стала началом нескольких ключевых изменений в стране. Так, 30 марта депутаты поддержали законопроект о приватизации (запрет на продажу крупных объектов госсобственности ВР ввела осенью 2020 года из-за карантина). Первыми с молотка планируют пустить Одесский припортовый завод, Первый киевский машиностроительный завод (завод "Большевик"), Объединенную горно-химическую компанию и "Президент-отель".

Тогда же парламент сделал Украину первой страной, которая приравняла цифровые паспорта к обычным документам: закон позволяет украинцам использовать электронную информацию из приложения "Дія". Введение цифрового паспорта Кабмин поддержал еще год назад, позволив во время карантина использовать электронный документ как удостоверение личности при общении с полицией, сотрудниками почты и при покупке алкоголя или табачных изделий.

В конце апреля Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2194 о земельной децентрализации — ключевой документ для открытия рынка земли (он запустился с 1 июля). Работа над ним длилась с 16 марта по 29 апреля, поскольку нардепы подали больше трех тысяч поправок, фактически заблокировав работу парламента на этот период. Лидерами по числу уточнений стали представители двух оппозиционных фракций — "ОПЗЖ" и "Батькивщины".

В июне во втором чтении был принят президентский законопроект о возвращении уголовного наказания за ложь в декларациях. Проблема появилась после того, как 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал незаконной статью 366-1 Уголовного кодекса. Она предусматривает ответственность для чиновников и судей в форме штрафа или лишения свободы за представление заведомо ложных сведений в декларациях. Возврат этой статьи в Уголовный кодекс поддержали 307 депутатов.

В частности, инициатива гаранта предполагает, что если в декларации солгали на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов (4,5 млн грн), то наказание составит от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов (от 51 до 68 тыс. грн). Альтернатива — общественные работы от 150 до 240 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если же незадекларированная сумма оказалась больше 4,5 млн грн, то злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

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Правда, вместе с этим народные депутаты поддержали поправку представителя фракции "Слуга народа" Игоря Фриса о том, что сообщать в декларациях об имуществе, которым пользуется или владеет член семьи, нужно только тогда, когда он сам предоставил такую информацию декларанту.

Наконец, в отдельный блок принятых на пятой сессии решений можно вынести кадровые вопросы. Будто отыгрываясь за январский провал с назначением бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики, нардепы в следующие несколько месяцев сменили пятерых министров.

В апреле парламент закрыл кадровое окно в министерстве энергетики, назначив его руководителем вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко. Месяц спустя в правительство пришли еще три новых топ-чиновника. Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко заменил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко, министра здравоохранения Максима Степанова — его заместитель Виктор Ляшко, а министра инфраструктуры Владислава Криклия — глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Однако самая громкая кадровая ротация этого года произошла недавно, 15 июля, когда парламент 291 голосом уволил министра внутренних дел Арсена Авакова, который продержался на этом посту семь лет и четыре месяца. Это абсолютный рекорд для независимой Украины. Новым главой МВД президент Зеленский предложил стать председателю парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому.

При этом, по словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, если харьковская ячейка пропрезидентской партии рекомендует Авакова как кандидата на пост мэра Харькова, он поддержит это решение.

Лояльность стилистике Зеленского и законодательный хаос

Анализируя события уходящей сессии, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко отмечает, что работа ВР была достаточно эффективной. Это касается и открытия рынка земли, и активных действий в судебной реформе. Эксперт выделяет голосование за перезапуск работы Высшей квалификационной комиссии судей и очищение Высшего совета правосудия. Последняя норма входит в пакет, необходимый для возобновления программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Предсказывали, что парламент будет сыпаться, будет сыпаться монобольшинство. Но никаких предвестников этого нет, сейчас, наоборот, монобольшинство объединилось. Мы видим достаточно консолидированное голосование даже по тем законопроектам, которые вызывают много дискуссий. В частности, законопроект №5600, который проголосовали в первом чтении. К тому же по многим решениям остаются союзники, например, группы "Доверие" и "За будущее", — говорит Петренко.

Политолог Владимир Фесенко также обращает внимание на стабилизацию ситуации в "Слуга народа". Эксперт уверен, что президенту удалось укрепить дисциплину в своей фракции и наладить эффективную работу как формального, так и неформального парламентского большинства. При этом он убежден, что консолидация связана прежде всего с укреплением позиций Зеленского.

"С санкциям против Медведчука и других персонажей, с укреплением рейтингов гаранта. В итоге большинство депутатов "СН" пришли к логическому выводу, что надо демонстрировать лояльность. Если в прошлом году было ослабление президентских позиций и усиление противоречий внутри фракции, то сейчас единственная проблема была в начале сессии, когда не удалось добиться коллективного результата по Витренко. Но с апреля депутаты "СН" начали показывать свою лояльность президенту", — добавил он.

Высказался Фесенко и о внеочередных заседаниях, к которым парламент все чаще прибегает. Он отметил, что впервые такая тенденция появилась в прошлом году, и связана она была, с одной стороны, с коронавирусом, а с другой — с регламентом Верховной Рады. Согласно этому закону, пока рассматривается один законопроект, нельзя приступать к работе над следующим. При этом оппозиционные депутаты активно прибегают к поправочному спаму, как это случилось с открытием рынка земли. Как раз чтобы обойти подобные задержки и необходимы внеочередные заседания: на них можно вынести законопроекты, которые ждут своей очереди.

"Видимо, народным депутатам этот опыт понравился. Сейчас в этом нет необходимости, но таким образом, как я понимаю, можно формировать параллельную повестку парламентской работы, и формирует ее президент. Здесь, мне кажется, проявляется его стилистическое влияние. Он склонен к активным действиям: работать не по классическому графику (долгому, с процедурными ограничениям), а чтобы решения принимались быстро, а иногда даже в форс-мажорном режиме", — подытожил политолог.

А вот председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель убежден, что этот тренд связан с несистемностью работы Верховной Рады и называет ее законодательным хаосом. Свою точку зрения эксперт аргументирует тем, что планирования не хватает и самой сессии в целом, и пленарным неделям.

Также он отмечает непонятность логики законодательной работы президента и правительства. Кошель говорит, что даже те законопроекты, которые Владимир Зеленский подает в качестве неотложных, имеют слабую поддержку у народных депутатов.

"Поддержка правительственных законопроектов чрезвычайно низкая: по итогам прошлого года она составила чуть больше 20%. В предыдущих созывах тоже был хаос в законодательной работе, но наблюдался определенный диалог между ВР и Кабмином. А сейчас мы видим борьбу за красивые законопроекты. Было уже несколько случаев, когда ВР отклонила законопроекты Кабмина на коронавирусную тематику и вместо этого поддерживала аналогичные инициативы авторства народных депутатов. Это нездоровая конкуренция", — отметил Кошель.

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Аналитики общественной организации "Чесно" согласны, что даже президентские инициативы не имеют достаточной поддержки парламента. Однако это тренд IX созыва Верховной Рады: за два года гарант подал 165 законопроектов, из них 64 не нашли поддержки среди депутатов "Слуги народа", а это почти 40%.

Осыпающийся "Голос" и итальянская забастовка

Если говорить об оппозиционных группах, то можно выделить несколько трендов. Самой дисциплинированной после фракции "Слуга народа" является "Европейская солидарность", народные депутаты которой участвуют в 75% голосований. Хотя ее представители больше воздерживаются, чем голосуют за или против.

Анализ "Чесно" подтверждает, что активнее всего принимать законы монобольшинству помогает группа "Доверие". Фракция "Батькивщина" также почти в половине случаев голосует за, но эксперты связывают это скорее с голосованием по собственным поправкам.

Самой воздерживающейся фракцией стал "Голос", который все еще переживает внутренний раскол. Напомним, в конце предыдущей сессии, 26 января, лидера фракции Сергея Рахманина заменил Ярослав Железняк. Уже к июню нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что из-за узурпации власти со стороны руководства политсилы фракцию могут покинуть как минимум десять человек. Еще одна представительница "Голоса", нардеп Александра Устинова, 12 июля заявила, что фракция поддержала увольнение с должности Железняка. За это проголосовали 11 из 20 человек, и решение уже направлено спикеру парламента

Что касается "ОПЗЖ", то ее депутаты чаще всего игнорируют голосования, даже фактически находясь в зале (30%). Особенно активно они начали нарушать дисциплину после введения санкций против партийных лидеров Виктора Медведчука и Тараса Козака. Впрочем, представители "ОПЗЖ" не скрывают свою позицию: в конце июня фракция официально объявила о так называемой итальянской забастовке в парламенте. Нардепы пообещали подходить к своей работе исключительно с формальной точки зрения, игнорируя все внеочередные заседания и засыпая текущую деятельность Верховной Рады правками.

Следующая, шестая, сессия начнется в сентябре, но, вероятнее всего, народных депутатов соберут раньше. Александр Корниенко не так давно признался, что в День Независимости Украины может состояться внеочередная сессия. "Хотелось бы в торжественной обстановке принять закон президента о большом государственном гербе", — отметил он. Хотя Корниенко понимает, что сделать это будет непросто, ведь народные депутаты летом уходят в отпуск.

Илья Требор, специально для Delo.ua