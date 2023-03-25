Директор МАГАТЕ вдруге приїде на окуповану Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Про це 25 березня повідомила пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що Гроссі хоче оцінити серйозну ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті і підкреслити необхідність його захисту під час війни.

"Я вирішив знову вирушити на Запорізьку атомну електростанцію, щоб особисто побачити, як розвивалася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних і дуже складних обставинах", – висловився гендиректор МАГАТЕ.

Він додав, що попри присутність експертів МАГАТЕ на станції протягом семи місяців, ситуація там продовжує залишатися вкрай нестабільною, а загрози ядерній безпеці "надто очевидні".

Крім того, Гроссі зауважив, що його поїздка спрямована на забезпечення підтримки та покращення регулярної ротації експертів МАГАТЕ – його супроводжуватиме нова група фахівців.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Місія МАГАТЕ на чолі з гендиректором агентства Рафаелем Гроссі відвідала Запорізьку АЕС 1 вересня 2022 року. З того часу на станції перебувають експерти організації (групи фахівців кілька разів змінювалися).

Нещодавно Гроссі заявив, що МАГАТЕ більше не розглядає ідею створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС. За його словами, агентство сконцентрується на безпеці самої станції.