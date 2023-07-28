Пальне в Україні знову подорожчало: які ціни на заправках сьогодні

Роздрібні ціни на пальне протягом тижня 21-28 липня зросли: бензин A-95 у середньому подорожчав на 0,33 грн/л (до 48,59 грн/л), A-95+ – на 0,22 грн/л (до 50,59 грн/л), а дизпаливо – на 0,44 грн/л (до 47,77 грн/л). Про це повідомляє Enkorr із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що цінники в бік збільшення змінили мереж економ- і середнього сегментів – там вартість бензинів і ДП зросла в межах 0,3-1,4 грн/л.

Заправки групи "Приват" (ANP, Avias тощо) підвищили ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема, бензин марки А-95 подорожчав до 48 грн/л, А-95+ – до 48,50 грн/л, А-92 – до 47 грн/л, дизпаливо – до 48 грн/л.

На станціях мережі UPG ціна на А-95 зросла на 0,5 грн/л (до 49 грн/л), тоді як для ДП цінник збільшився на 0,9 грн/л (до 46,90 грн/л).

У мережі KLO стандартна "п’ятірка" і ДП додали в ціні 0,5 грн/л. Своєю чергою "Авантаж 7", яка працює у найнижчому ціновому діапазоні, підняла ціни на 0,4-0,6 грн/л.

Пальне на заправках "AMIC", Neftek, "БРСМ", Ovis, U.GO, "Олас" та інших також подорожчало в межах 0,25-1,4 грн/л.

Так виглядає зміна роздрібних цін на бензини і ДП на українських АЗС протягом 21-28 липня 2023 року, грн/л. Фото: скриншот / Enkorr

Підвищення податків: як змінилися ціни на пальне в липні

Із 1 липня в Україні припинила діяти норма, яка встановлювала пільгову ставку податку на додану вартість пального на рівні 7%. Таким чином ставка ПДВ на дизельне паливо, бензини та автогаз зросла до довоєнних 20%.

Як заявляла на початку липня міністерка економіки Юлія Свириденко, в уряді очікували, що до кінця місяця бензин на українських заправках подорожчає приблизно на 7-8 грн, а дизпаливо – на 5 грн за літр. При цьому вона сказала, що різкого зростання ціни на пальне не буде.

Загалом передбачалося, що після повернення довоєнних податків зростання цін на ДП становитиме до 8 грн, а на бензин – до 11 грн за літр.

Напередодні податкових змін, 30 червня, А-95 у роздробі коштував у середньому 44,85 грн/л, А-95+ – 47,19 грн/л, дизпаливо – 43,40 грн/л.

Щотижня повідомлялося про зростання цін. Якщо порівнювати з даними станом на 28 липня, то звичайна "пʼятірка" з кінця червня подорожчала в середньому на 3,74 грн/л, А-95+ – на 3,4 грн/л, ДП – на 4,37 грн/л.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін пояснював, що системні оператори стримують ціни через великі запаси пального, які були накопичені до повернення довоєнного ПДВ. Однак ці запаси не є нескінченними.

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