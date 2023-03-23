Кому підійдуть одноразові електронні сигарети?

Кілька років тому на ринку активно почала з'являтися альтернатива звичному палінню - одноразки . Вони буквально відразу заволоділи увагою користувачів. Все завдяки максимальному комфорту і продуманості. Але кому підійде подібний формат куріння?

Кілька пунктів "за" для тих, хто курить

Середньостатистичний курець протягом дня викурює пачку сигарет на день. Додатково доводиться стикатися з деяким дискомфортом:

необхідно обирати місце для куріння;

провітрювати одяг, який може пропахнути тютюном;

не завжди вдається знайти в продажу улюблену пачку сигарет.

Усі перелічені незручності зникають, якщо почати користуватися одноразовими електронками. Немає потреби шукати сірники, використовувати допоміжні гаджети, викидати розпочату цигарку в разі гострої потреби. Адже, використовуючи одноразку, досить просто зробити вдих і отримати свою краплю задоволення. Згідно з деякими дослідженнями, одного пристрою вистачає на кілька днів, що економічно вигідніше, ніж звичайні сигарети.

До того ж подібний варіант - просто знахідка для тих, хто бажає знизити кількість нікотину в крові. Досить просто підібрати одноразку з мінімальним рівнем нікотину або зовсім без нього. У такому разі ви зможете підтримувати звичку тримати в роті сигарету, але звести шкоду куріння до мінімуму.

А що зі смаком?

Незаперечна перевага одноразових електронних сигарет - різноманітність смаків. Залежно від уподобань можна використовувати ягідні, фруктові, солодкі або кислі аромати. Виробники періодично випускають найрізноманітніші комбінації, що дає змогу спробувати навіть несподівані смаки. Все, що для цього необхідно, просто замовити пристрій.

Щоб не ризикувати і не потрапити до недобросовісних продавців, рекомендується робити покупки в перевірених точках. Наприклад, в інтернет-магазині Vandal Vape, який надає величезний асортимент одноразових сигарет усіх можливих смаків.