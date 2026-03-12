Угорщина віддає Україні викрадені інкасаторські автомобілі Ощадбанку, але без грошей та золота

Влада Угорщини погодилася віддати українському Ощадбанку обидва арештовані інкасаторські автомобілі, але залишає вилученими гроші та золото, які ті перевозили

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на два джерела, поінформовані про перебіг справи.

Зазначається, що слідчі угорської Національної служби податків і митниці, яким уряд доручив вести формальне розслідування, повідомили адвокатів української сторони про намір передачі арештованих автомобілів. Їх мають передати 12 березня.

Дані про стан автомобілів виданню не відомі. Зокрема, неясно, які пошкодження завдані під час зламу захищеного простору (сейфу), в якому перевозилися кошти.

Золото та валюта, протиправно вилучені угорською владою з банківських автомобілів, лишаться в Угорщині.

Раніше повідомлялося, що НБУ веде діалог з європейськими партнерами та розраховує на неупереджене дослідження ситуації навколо затриманих в Угорщині коштів державного Ощадбанку.

Ощадбанк вимагає повернути захоплене майно в Угорщині

Після звільнення працівників Ощадбанку, валютні цінності та золото, які перевозили інкасатори, залишаються в Угорщині без законних на те підстав.

Йдеться про 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів готівкою, а також 9 золотих зливків, кожен вагою по 1 кілограму. Загальна вартість цих коштів становить 82,2 мільйона доларів.

Ощадбанк вимагає повернути своє майно. У банку зауважили, що перевезення здійснювалося у межах міжнародної угоди з Райффайзен Банком Австрії, вантаж був оформлений відповідно до європейських митних процедур, а банк має чинну ліцензію на міжнародні перевезення. Подібні рейси інкасаторських машин відбуваються щотижня, що є стандартною практикою в умовах війни.

Арешт коштів Ощадбанку

Лідер фракції "Фідес" (партії Угорщини прем’єра Віктора Орбана) Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт щодо вилучених грошей і цінностей українського Ощадбанку.

Документ передбачає арешт цих активів до завершення розслідування, яке розпочала Національна податкова та митна служба (NAV). У відомстві стверджують, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

Угорщина заявляє, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі повідомлення про внесення до угорського парламенту законопроєкту про затримання грошей та золота, "вилучених" у Ощадбанку, заявив, що Україна притягне до відповідальності причетних.