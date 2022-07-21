Арахамія окреслив терміни призначення нового генпрокурора

Глава фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія 21 липня заявив, що призначення нового генпрокурора України очікується у найближчі 10 днів. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає Президент України", - написав Арахамія.

Нардеп додав, що аби уникнути затримок він звернувся до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк.

Справа в тому, що у нещодавньому зверненні Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до раніше проведеного конкурсу, за підсумками якого виграв Олександр Клименко.

Тепер кандидатуру Клименка має затвердити генпрокурор. При цьому 19 липня Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

Публічно президент мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.