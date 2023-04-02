Чехія озвучила позицію щодо необхідності реформи Радбезу ООН через РФ

Міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський підтримує ініціативу українського президента Володимира Зеленського щодо реформування Ради безпеки ООН. Про це він написав у своєму Twitter.

"Згоден із Зеленським, що Раду безпеки ООН потрібно реформувати. Останнім свідченням тому є те, що в інституції, яка має забезпечувати мир, почала головувати країна, яка порушує Статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу", - написав він.

Нагадаємо, що з 1 квітня розпочався місячний термін, протягом якого головою Ради безпеки ООН буде Росія, яка є також постійним членом цього органу. Загалом до ради входять 15 країн, з яких п'ять – постійно (включаючи Китай, США, Велику Британію та Францію).

У 2023 році до ради входять також Габон, Гана, Мозамбік від Африки, ОАЕ та Японія від Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Албанія від Східної Європи, Бразилія та Еквадор від Латинської Америки, а також Мальта та Швейцарія від Західної Європи.

При цьому ще рік тому, 5 квітня 2022 року, Зеленський виступив через відеозв'язок на засіданні Ради Безпеки ООН, де жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки.

Вона очікувано не відбулася, проте ініціатива з реформування ООН надалі отримала публічну підтримку лідерів низки країн, у тому числі постійних членів Радбезу – США та Франції. Причому критикував Зеленський ООН і раніше, але тоді – у світлі пандемії Covid-19.

Наприкінці серпня перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів та голови парламентських делегацій України у міжнародних інституціях порушили питання про "фіктивність членства" Росії в ООН в цілому та в його Раді безпеки зокрема. 1 грудня український парламент ухвалив заяву про нелегітимність перебування Росії в ООН, виклавши низку аргументів на користь такої позиції.

Напередодні ж Зеленський жорстко відреагував на початок російського головування в Раді безпеки ООН, заявивши, що йому складно уявити "щось, що ще краще б доводило повне банкрутство таких інституцій", і висловив упевненість у майбутній реформі Радбезу.

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