Франція збільшить постачання боєприпасів до України

Франція продовжуватиме надавати військову допомогу Україні у 2024 році, зокрема збільшить постачання боєприпасів для ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що під час зустрічі української та французької делегацій у Києві йшлося про можливості посилення співпраці в оборонній сфері та налагодження логістичного забезпечення між країнами.

Сторони обговорили нагальні військові потреби та види зброї, якими Франція може допомогти ЗСУ.

"Цього тижня ми вже отримали кошти й здійснимо проплати на додаткову закупівлю САУ "Цезар". Дякую французькій стороні за безперервне забезпечення боєприпасами до цих систем. Звичайно, за можливості, хотілося б збільшити кількість гармат", - заявив член української делегації генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Своєю чергою голова Фонду підтримки України Жан-Франсуа Док запевнив, що Франція докладає всіх зусиль, аби допомогти Україні.

"Наш Фонд підтримки намагається покрити частину витрат на придбання деяких запчастин та озброєння для української сторони. Ми розуміємо українські потреби, тому наступного року Франція збільшить постачання боєприпасів", - запевнив він.

Допомога від Франції

Франція є однією з країн-партнерок України, які надають допомогу для протидії російській агресії.

Зокрема, в липні міністри оборони України та Франції підписали угоду, яка передбачала, що Париж виділить на військову допомогу Києву ще 170 млн євро. Також передбачалося спрощення процесу закупівлі та постачання озброєнь і було встановлено рамки для спільного виробництва запчастин та обслуговування іноземного озброєння та техніки.

А кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном сказав, що вони зосередилися на подальших кроках для зміцнення української протиповітряної оборони, далекобійних та військово-морських спроможностей.

Уряд Франції також додасть 200 млн євро до фонду підтримки України. Завдяки цьому українська армія зможе продовжити закупівлі французької техніки.

Постачання боєприпасів із ЄС в Україну сягне 480 тисяч снарядів

Після російського вторгнення в Україну Європа постала перед необхідністю адаптувати оборонну промисловість до умов війни, і ЄС вже поставив або поставить невдовзі 480 тисяч снарядів для України та доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.

Про це 30 листопада у Брюсселі під час виступу на річній конференції Європейського оборонного агентства (EDA) заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що російська війна проти України засвідчила, що оборонна промисловість Європи має виробляти більше, щоб відповідати на потреби України, але також для того, щоб забезпечити власну систему стримування й оборони.

"Реальність є такою, що в нас немає достатньої кількості наявної зброї й боєприпасів, немає їх великих складів, існує нестача запасних частин. Тому що у мирний час ми думали, що вони нам не потрібні. Це треба змінювати", - наголосила президентка Єврокомісії.