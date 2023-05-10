Глава МЗС Кулеба дав пораду Медведєву після його заклику вбити Зеленського

Якби росіяни справді могли вбити президента Володимира Зеленського, вони б "обов'язково спробували", а колишньому президенту РФ Дмитру Медведєву краще не користуватися соцмережами напідпитку.

Про це у коментарі Bild заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи нещодавню заяву Медведєва про безальтернативну необхідність вбивства Зеленського.

"Медведєв повинен пити менше горілки перед тим, як заходити в Telegram. Це все, що я можу про це сказати. Не думаю, що це варто коментувати. Він відіграє певну роль у характері стратегічних комунікацій Росії", - зазначив він.

Коментуючи можливу спробу Росії вбити Зеленського, Кулеба наголосив, що якби росіяни могла це зробити, то "вони б точно спробували".

Водночас, коментуючи погрози йому особисто, глава МЗС зазначив, що "у деяких місцях вважає за краще пити воду лише з пляшок, які були попередньо запечатані".

"Але я не думаю, що я головна мішень", - додав він.

Нагадаємо, Медведєв 3 травня у типовій для себе манері заявив у своєму Telegram-каналі, що "після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичого знищення Зеленського та його кліки".

Його заяві передувала атака на московський Кремль двома дронами, у здійсненні якої російська влада звинуватила Україну. Українські ж спікери, зокрема сам Зеленський, офіційно її причетність відкидають.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що за заявою Медведєва не стоїть нічого.