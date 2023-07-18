Європарламент закликав суд Гааги видати ордер на арешт Лукашенка

Комітет Європарламенту із закордонних справ 18 липня ухвалив новий звіт про відносини ЄС з Білоруссю. Євродепутати засуджують репресії та систематичні порушення прав людини, які режим диктатора Олександра Лукашенка постійно здійснює проти власного народу. Євродепутати закликають МКС розглянути можливість видачі ордеру на арешт Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у звіті депутатів Європарламенту.

Євродепутати зазначають, що Білорусь теж несе відповідальність за шкоду, заподіяну Україні, і злочини, вчинені в Україні, в тому числі через роль режиму в незаконній передачі дітей. Тому вони закликають інституції ЄС та країни-члени вжити всіх необхідних кроків на міжнародному рівні для забезпечення кримінального переслідування білоруських політичних і військових лідерів, відповідальних за злочини проти людяності та геноцид.

Оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, євродепутати закликають МКС розглянути аналогічний ордер на арешт Олександра Лукашенка. Також Рада Євросоюзу має розширити список білорусів і росіян, які потрапили під санкції ЄС.

"Режим Лукашенка взяв участь у безпрецедентних внутрішніх репресіях проти білоруського народу та став співучасником загарбницької війни Росії проти України. Тому стратегія ЄС щодо Білорусі має враховувати злочини режиму Лукашенка, шукати відповідальності та, у співпраці з білоруськими демократичними силами, знаходити необхідні рішення та вживати рішучих дій для реалізації європейських прагнень білоруського народу щодо свободи та незалежності", – сказав після голосування доповідач з Литви Пятрас Ауштрявічюс.

Оскільки в Білорусі за ґратами перебувають близько 1500 політичних в’язнів , у тому числі юристів, профспілкових діячів, журналістів і правозахисників, у звіті також закликають звільнити всіх тих, хто помилково ув’язнений, зазначаючи, що понад 300 000 білорусів покинули країну через репресії з боку влади.

Депутати Європарламенту відзначають політичне, економічне, військове та культурне підпорядкування Білорусі Москві, що робить країну де-факто державою-сателітом, яка також приймає тактичні ядерної зброї під російським командуванням.

Вони закликають ЄС не визнавати жодних домовленостей режиму Лукашенка та Росії, які поступаються суверенітетом країни проти волі білоруського народу.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що лідеру країни-агресору РФ Володимиру Путіну треба було почати війну раніше та жалкує, що у нього нічого не вийшло.

У звіті також йдеться про те, що нещодавнє прибуття бойовиків Групи Вагнера до Білорусі створює нові потенційні ризики безпеці для України, а також для сусідів Білорусі з ЄС та ЄС загалом, причому євродепутати повторюють свою вимогу спрямувати воєнізовані сили проти терористів ЄС. список.

Вони закликають до посилення санкцій ЄС проти Мінська і шкодують, що деякі країни ЄС лобіюють скасування санкцій проти білоруських виробників калію, включно з Білорускалієм, який є одним із основних джерел доходу режиму.