Керівництво Ради пропонує закликати світ не визнавати "референдуми" на окупованих Росією територіях

67 депутатів Верховної Ради, зокрема її керівництво в особі Руслана Стефанчука, Олександра Корнієнка та Олени Кондратюк, пропонують іншим членам парламенту прийняти звернення до Організації Об’єднаних Націй щодо невизнання організації та проведення окупаційними адміністраціями Росії "референдумів" на окупованих нею територіях України.

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Відповідний проект постанови №7598 вони внесли в Раду 27 липня. Звернення також адресоване Європейській комісії, Європейському парламенту, Раді Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі та їхнім парламентським асамблеям, а також урядам і парламентам держав світу.

Ініціатори вказують, що за численними повідомленнями українських та зарубіжних ЗМІ, органи влади РФ, їх посадові особи та адміністрації держави-окупанта мають намір провести на окупованих територіях псевдореферендуми з метою зміни правового статусу цих територій та з наступним їх приєднанням до РФ.

Зазначається, що у разі їх проведення Рада вважатиме результати таких незаконних голосувань нікчемними і такими, що не мають жодних правових наслідків.

В проекті звернення міститься заклик об'єднати зусилля міжнародної спільноти для утвердження цілісності та недоторканності території України в межах її міжнародно визнаних кордонів; застосувати всі необхідні засоби, щоб застерегти РФ та її вище політичне керівництво від організації та проведення псевдореферендумів та не визнавати легітимність будь-яких форм "народного волевиявлення" на окупованих територіях.

Також пропонується закликати до посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Росію як спонсора тероризму з метою зупинення її збройної агресії проти України та відновлення територіальної цілісності України.

Крім того, парламентарі хочу закликати міжнародне співтовариство до сприяння кримінально-правовому переслідуванню осіб, які брали активну участь в організації та проведенні "референдумів", політичних заходів на окупованих РФ територіях, публічно закликали до їх проведення чи здійснювали колабораційну діяльність.

Відповідно, жителів самих окупованих територій нардепи хочуть офіційно закликати не брати участі "у провокативних і незаконних псевдореферендумах, які має намір провести держава-агресор, таким чином продемонструвавши єдність українського народу та непорушність кордонів України".

Нагадаємо також, що ще 15 липня Центральна виборча комісія звернулась до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань щодо недопущення проведення незаконних референдумів на окупованих територіях та закликала громадян, які там проживають, не брати у них участі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com