В МЗС України обурилися статтею Financial Times, що "має всі ознаки дезінформації в інтересах РФ"

Міністерство закордонних справ України закликає британське видання Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які, на думку відомства, мають всі ознаки дезінформації в інтересах Росії.

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Як написав на своїй сторінці у Facebook спікер МЗС Олег Ніколенко, мова йде про матеріал від 6 лютого "Прем’єр-міністерка Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС задля приборкання контрабанди зброї з України".

На початку статті зазначається, що колишня вже прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця розповіла Financial Times про те, що її країна "спостерігає збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів із України на тлі війни. Автор нагадує, що Молдова не є членом Європейського союзу, але межує із Румунією, яка є членом ЄС з 2007 року.

Далі автор окреслює масштаб проблеми, вказуючи, що незаконна контрабанда зброї, людей та товарів з України була основним побоюванням для країн ЄС після вторгнення РФ в лютому минулого року, яке посилилося через величезну кількість зброї, поставленої в країну за останні 11 місяців, а також збільшення кількості людей, які прагнуть виїхати.

У відповідь, як йдеться в матеріалі, Брюссель створив "центр підтримки" в Молдові, намагаючись відстежувати та протидіяти спробам незаконної торгівлі. Ця ініціатива, за словами Гаврилиці, досягла "успішних зусиль в контексті припинення контрабанди зброї та людей".

"А тепер дивимося на пряму цитату екс-глави молдовського уряду, яка подається в статті: "Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці, або посилюється... торгівля людьми або контрабанда". Наталія Гаврилиця також каже, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростися". Цілком легітимне бажання представниці країни, біля території якої йде війна", - вказав Ніколенко.

Він звернув увагу, що в матеріалі немає жодних цитат Гаврилиці про факти контрабанди зброї чи її збільшення, а наведені не відповідають заголовку матеріалу Financial Times.

"Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї. Ба більше, ми не отримували жодної підтвердженої інформації або конкретних фактів від молдовської сторони про поставки контрабандної зброї з України. Цей матеріал Financial Times – чергова дезінформація", - заявив він.

На думку спікера МЗС, метою такого матеріалу є дискрежитація міжнародної військової допомоги Україні, оскільки Росія зараз інвестує численні ресурси, аби завадити поставкам західної зброї на тлі нового наступу російської армії.

"Очевидно, що стаття Financial Times мала посилити на Заході страх щодо того, що зброя, яка передається Україні, обернеться проти самих західних країн, потрапивши до рук кримінальних елементів. Минулого року цей самий автор вже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї із України", - додав Ніколенко.

Зазначимо також, що ще влітку 2022 року речник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано вказував, що Росія веде кампанію дезинформації, спрямовану проти України, ЄС та НАТО, зокрема щодо "контрабанди зброї", яку Україні постачають союзники. Європейське поліцейське управління тоді теж спростовувало відповідні заяви.

Джерело фото: ua.depositphotos.com