Объединение Разумкова в Раде пополнилось еще одним нардепом из "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Любовь Шпак (фракция "Слуга народа") вошла в состав межфракционного объединения "Разумная политика". Об этом сообщил в кулуарах парламента руководитель МФО, бывший председатель Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"МФО "Разумная политика" будет расширяться. Сегодня к нам присоединилась Любовь Александровна Шпак — это народный депутат от "Слуги народа". Я думаю, что это только начало нашей совместной работы, расширения и сотрудничества в пользу Верховной Рады Украины как институции и, главное, в пользу всех этих людей, которые нас поддерживают", — сказал Разумков.

Отметим также, что накануне Разумков объявил о наборе людей в "команду единомышленников, чувствующих силы и желающих изменить страну". Также был запущен сайт, где можно заполнить соответствующую анкету. Однако какие-либо программные положения политсилы экс-спикера парламента на нем не изложены.

Идеологию формирующейся партии Разумков до сих пор описывал пока достаточно туманно, но неоднократно заявлял, что она будет отстаивать принципы, декларировавшиеся кандидатом в президенты Зеленским и партией "Слуга народа" в ходе избирательных кампаний 2019 года, от которых, однако, как подчеркивает экс-спикер Рады, те сильно отошли.

Напомним, что свое МФО Разумков создал после того, как 7 октября парламент 284 голосами проголосовал за отзыв его с должности спикера. 8 октября Рада назначила своим главой Руслана Стефанчука, занимавшего до этого должность первого вице-спикера.

Разумков анонсировал вхождение в его объединение 25 депутатов, прежде всего из фракции СН. Однако вскоре передумал в него вступать заявленный экс-спикером представитель фракции "Батькивщины" Владимир Кабаченко.

Бывший глава Рады после отставки также однозначно дал понять, что имеет президентские амбиции, а социологические службы стали включать его и даже его несформированную партию в соответствующие рейтинги.

Последняя на сегодня имеет шансы на самостоятельное прохождение в новый состав парламента. В частности, Киевский международный институт социологии в последнем опросе давал этой политсиле 4,8%, а самому Разумкову как потенциальному кандидату в президенты — 6,3%. Группа "Рейтинг" же по результатам последнего опроса сообщала о поддержке и его, и его партии на уровне 7,5%.