Рада закликала світ підтримати національно-визвольні рухи народів Росії

Верховна Рада закликала міжнародне співтовариство до вжиття всіх необхідних заходів для "припинення переслідування кремлівським режимом лідерів та членів національно-визвольних рухів народів Російської Федерації".

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За відповідний проєкт постанови №8105 проголосували 322 депутати, при цьому жоден не був проти та не утримався. Зокрема, за рішення дали голоси більшість нардепів з усіх фракцій та груп.

Він був внесений керівництвом парламенту в особі Руслана Стефанчука та його заступників Олекандра Корнієнка й Олени Кондратюк, а також низкою нардепів, зокрема головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією та головою фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

Згідно документу, Рада підтримує невід’ємне право народів РФ на самовизначення відповідно до Статуту ООН, загальновизнаних норм та принципів міжнародного права.

Також український парламент закликав світ вжити заходів задля "припинення практики депортації та внутрішнього переміщення громадян Росії з метою спотворення етнічного складу регіонів РФ".

Крім того, нардепи закликали міжнародне товариство до вжиття заходів для беззаперечного гарантування громадянам РФ права на вільне висловлення поглядів, думок, участь у мирних зібраннях, свободу об’єднань, свободу совісті та віросповідання, а також на забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності народів РФ.

Парламентарі звернулися до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу із закликом стосовно послідовної підтримки народів РФ у реалізації ними права на самовизначення.

Також вони закликали до посилення всебічної підтримки України задля її перемоги в російсько-українській війні з подальшою "деімперіалізацією РФ та деколонізацією народів, що приєднані та утримуються в її складі".

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вважає мобілізацію чоловіків в національних республіках Росії формою етнічних чисткок. Після цього вже Володимир Зеленський заявив, що мобілізація в РФ на війну проти України має ознаки геноциду, оскільки він вважає її направленою на знищення таким способом корінних народів РФ, а також кримських татар.

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