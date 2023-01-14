РФ скасувала запланований обмін полоненими в останній момент

Українська та російська сторони домовилися про черговий обмін полоненими. Він мав відбутися 14 січня, але Росія в останній момент відмовилася.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу із питань поводження з військовополоненими.

Російська сторона ніяк не пояснила причини скасування домовленості щодо обміну.

"Ворог продовжує докладати зусиль, щоби розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе родин, якого сам же і завдав. Триває жорстока і кривава війна, яку розпочала путінська Росія. Як би не ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдат росіяни згодні міняти наших військових", — додали в штабі.

Нагадаємо, Міністерство з реінтеграції окупованих територій повідомляло, що у 2022 році з російського полону було повернуто 1596 осіб, зокрема 1464 військовослужбовці та 132 цивільні особи.

У Новий рік, 31 грудня, Україна повернула з російського полону 140 захисників. Наступний обмін відбувся 8 січня, коли додому повернулися 50 захисників.

Нещодавно також російська сторона погодилася прийняти списки людей, які з 2014 року в полоні РФ, і надати інформацію про них. Також представники РФ спростували загибель 23 українців, яких вважали мертвими.