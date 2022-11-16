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Україна скасувала угоду з Білоруссю про уникнення подвійного оподаткування
Верховна Рада України під час засідання 16 листопада прийняла в цілому законопроєкт про припинення дії угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.
"Припинення її дії сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв'язків з Республікою Білорусь − державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України", — зазначають у відомстві.
Скасування дії угоди передбачає, що до всіх доходів резидентів Білорусі, одержаних з джерел в Україні, буде застосовано загальну ставку оподаткування – 15%, замість пільгової ставки, встановленої угодою, − 10%.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Рішення Ради дозволить не допустити втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в Білорусії резидентами України, що здійснюють там діяльність.
Крім того, Україна більше не буде зобов'язана обмінюватися інформацією з Республікою Білорусь з податкових питань.
Нагадємо, ще в травні нардепи денонсували угоду між Україною та РФ про уникнення подвійного оподаткування. Рішення прийняли з ініціативи Кабміну.
Як зазначали в уряді, мета законопроєкту – денонсація міжнародної угоди з державою-агресором у зв'язку із запровадженням в Україні військового стану та для забезпечення захисту національних інтересів та національної безпеки Україн.
Джерело фото: ua.depositphotos.com