Україна захопила у Росії більше військової техніки, ніж отримала від партнерів - Forbes

Тільки за офіційно підтвердженими даними, з початку повномасштабного вторгнення українські військові забрала у росіян як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем, що перевищує кількість військової техніки наданої країнами-партнерами.

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Про це свідчать підрахунки видання Forbes.

В результаті контрнаступу в Харківській області, яке розпочалося в перші дні вересня, ЗСУ отримали як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. З такою кількістю зброї можна сформувати одну танкову бригади або до двох механізованих бригад.

За підрахунками Forbes, в Харківській області українські захисники захопили російської техніки на суму понад $400 млн.

Росія обійшла всіх основних партнерів України за кількістю "поставленої" зброї України і стала лідером в цьому рейтингу за трьома видами військової техніки.

Зокрема, в якості трофеїв українські захисники забрали у ворога 380 танків. Польща ж передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50–70 польської модернізації цих танків – РТ-91. Крім того, ЗСУ отримали близько 70 танків від Чехії та ще 28 — від Словенії.

З 24 лютого ЗСУ захопили 690 одиниць бронитехніки. Серед партнерів найбільше такої техніки передали США — 550 од., ще 200 танків Україна отримає від Туреччини (частина вже прибула).

Додатково Австралія і Британія надали близько 200 різних бронемашин. Крім того, країни Східної Європи поставили ЗСУ близько 200 радянських БМП-1 і БТР-80 та їхніх модернізацій.

Росія випередила США за кількістю "наданих" ЗСУ артилерійських систем. Ворог покинув 167 артсистем з початку війни. Майже третину з них українські війсьокві отримали протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Також відомо, що під час активної фази контрнаступу ЗСУ з 6 по 11 вересня українські захисники ліквідували 2850 окупантів та 590 одиниць техніки, вартість якої перевищує $670 млн. Значну частину техніки знищили в ході контрнаступу, зокрема, на Харківському напрямку.

Нагадаємо, в ході успішних наступальних дій в Харківській області ЗСУ вийшли до держкордону з РФ на окремих ділянках фронту в регіоні. Наразі під російською окупацією залишається менше 6% території Харківської області.