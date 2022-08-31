В Міноборони ініціюють законодавче закріплення добровільності постановки жінок на військовий облік

Міністерство оборони розробило і передало депутатам з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пропозиції змін до закону про військовий обов’язок і військову службу щодо добровільності постановки на військовий облік жінок. Про це повідомила у соцмережах заступниця міністра Ганна Маляр.

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"Ми вже неодноразово заявляли, що постановку жінок на військовий облік встановлено законом. Тому Міноборони та Генштаб не можуть її змінити самостійно. Це повноваження парламента. Якщо будуть прийняті зміни - Міноборони і Генштаб їх виконають", - зазначила вона.

За словами Маляр, досвід розгортання всіх військових частин Збройних сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

"Разом із тим, для Збройних сил залишається потреба в спеціальностях та фахівцях медицини, радіотехніки, харчових технологій. Тому у разі прийняття змін до згаданого закону Генштаб розробить зміни до переліку військово-облікових спеціальностей для жінок і скоротить перелік до оптимальної потреби", - вказала заступниця міністра.

Вона підкреслила, що йдеться саме про добровільну постановку на військовий облік і взагалі з 2014 року "жодна жінка примусово на фронт не потрапила - лише за її згодою".

Нагадаємо, що питання мобілізації жінок в Україні набуло суспільної актуалізації у червні, коли в Мережі з'явився документ за підписом начальника Генштабу ЗС про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію. Однак у Міноборони запевнили, що питання про мобілізацію жінок на сьогодні не стоїть. У липні в Генштабі ЗСУ також заявляли, що потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку немає.