США надеются на продление "зернового соглашения" несмотря на то, что Россия снова угрожает остановить его работу

Черноморская зерновая инициатива играет немаловажную роль в укреплении продовольственной безопасности, поэтому США выступают за ее обязательное продление.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает "Укринформ".

Ранее в Российской Федерации вновь заявили, что планируют остановить работу "зернового соглашения" после истечения срока, на который его продлили в последний раз. То есть после 18 июля.

"Эта инициатива приносит пользу людям во всем мире, особенно на так называемом Глобальном Юге, которые пострадали от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине. Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продлено", - отметил он.

По его словам, США в дальнейшем будут поддерживать усилия ООН и Турции, ради пролонгации действия "зернового соглашения", "поскольку оно действительно имеет значение для людей вне региона".

Напомним, 17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу, которая имеет целью обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов для экспорта продовольствия, продлили еще на 2 месяца - до 18 июля. Договоренности определили функционирование коридора из украинских портов в международные, но не предполагают удовлетворения потребностей России.

РФ угрожает остановить работу "зернового соглашения" с целью, чтобы стороны выполнили некоторые требования. Речь идет о том, что Россия настаивает на том, чтобы Украина возобновила транзит российского аммиака через свою территорию. В то же время, Украина требует от ООН гарантий того, что зерновое соглашение будет работать нормально, если Киев позволит транзит российского аммиака.

Ранее РФ также угрожала выйти из соглашения, если не будет выполнен ряд условий. В то же время у Киева есть "план Б": продолжение работы "зернового коридора" без обязательств со стороны РФ, если Москва расторгнет текущее соглашение по экспорту зерна.