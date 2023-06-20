США сподіваються на продовження "зернової угоди" попри те, що Росія знову погрожує зупинити її роботу

Чорноморська зернова ініціатива грає важливу роль у зміцнені продовольчої безпеки, тому США виступають за її обов'язкове продовження.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає "Укрінформу".

Раніше у Російській Федерації знову заявили, що планують зупинити роботу "зернової угоди" після завершення терміну, на який її продовжили останнього разу. Тобто після 18 липня.

"Ця ініціатива приносить користь людям у всьому світі, особливо на так званому Глобальному Півдні, які постраждали від браку продовольчої безпеки внаслідок російської війни в Україні. Тому ми сподіваємося, що Чорноморська зернова угода буде продовжена", - зазначив він.

За його словами, США надалі підтримуватимуть зусилля ООН і Туреччини, задля пролонгації дії "зернової угоди", "бо вона справді має значення для людей поза межами регіону".

Нагадаємо, 17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу, яка має на меті гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів для експорту продовольства, продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня. Домовленості визначили функціонування коридору з українських портів у міжнародні, але не передбачають задоволення жодних потреб Росії.

РФ погрожує зупинити роботу "зернової угоди" з метою, аби сторони виконали деякі вимоги. Йдеться про те, що Росія наполягає, аби Україна відновила транзит російського аміаку через свою територію. Водночас Україна вимагає від ООН гарантій того, що зернова угода працюватиме нормально, якщо Київ дозволить транзит російського аміаку.

Раніше РФ також погрожувала вийти з угоди, якщо не буде виконано низку умов. Водночас Київ має "план Б": продовження роботи "зернового коридору" без зобов'язань зі сторони РФ, якщо Москва розірве поточну угоду з експорту зерна.