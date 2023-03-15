Хлеб будет дорожать постепенно, но ежемесячно. Пекари рассказали, как пытаются удерживать цены и почему им это не удается

Украинские производители хлеба работают на грани убыточности, поэтому вынуждены на фоне инфляции поднимать цены на свою продукцию. Производители могут обеспечить украинцев хлебом в 2023 году, но цена на продукт будет расти в среднем на 2% ежемесячно. О главных трудностях хлебопекарей и о том, как производители пережили период отключений электроснабжения Delo.ua узнавало у Всеукраинской ассоциации пекарей и объединение "Укрхлебпром".

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По данным Госстата, в январе по сравнению с декабрем хлеб подорожал на 0,1%, за год - на 28,8%. По состоянию на середину марта, как рассказывают производители, продукт прибавил в цене еще 1,5%, если сравнивать с январскими ценами. Рост связан с использованием генераторов и влиянием международных рынков.

"Но генераторы, которые могли бы обеспечить электроэнергией стоили 2-4 млн грн. Для хлебзаводов, которые и так работают на грани убыточности, покупка генератора была бы непростым финансовым делом. Кроме того, электроэнергия от генераторов в три раза дороже той, что мы получаем от сети. Поэтому себестоимость продукта растет до 5%". Александр Тараненко Президент Всеукраинской ассоциации пекарей

Руководитель ВАП объясняет, что ноябрь-февраль, когда часто применяли веерные отключения э/э, был тяжелым для хлебопекарей из-за особенностей производственного процесса. Дело в том, что производственный цикл хлебобулочных изделий составляет от 6 часов. Соответственно, перебои по снабжению электроэнергией приводят к большому количеству брака, так как прерывается производственный цикл, сырье (тесто) портится.

В то же время производители отмечают, что помощь международных партнеров, передавших генераторы, смягчила удар по отрасли. Аналогичный эффект дало и решение Министерства аграрной политики и продовольствия создать перечень предприятий критической инфраструктуры, куда вошли все хлебозаводы.

"За 2022 год индекс потребительских цен на хлеб составил 22%, то есть даже ниже, чем индекс инфляции. Сравнительно невысокий рост связан с мерами, предпринимаемыми правительством, в частности, по стабилизации ситуации в энергосистеме. Кроме того, хлебопеки увеличили долю социально- значимого хлеба, который дешевле. Поэтому мы получили такую цифру — у нас темпы роста цен на хлеб значительно ниже, чем, допустим, на некоторые продукты, например, яйца". Александр Васильченко Председатель совета объединения "Укрхлебпром"

Не светом единым: с какими трудностями сталкиваются производители хлебопродуктов

Хлебопекары до сих пор имеют напряженные отношения с торговыми сетями . Согласно постановлению правительства №160, продавцы должны производить оплату продукции поставщику в срок до 10 дней. Но торговые сети этого не делают, иногда оплата приходит через месяцы и больше.

"То есть сети фактически получают хлебобулочные изделия, месяц "пользуются" деньгами, которые получили за наш продукт и только потом платят нам. Мы же в этот месяц должны работать, не получая свои деньги. Это как беспроцентный кредит. Поэтому мы вынуждены брать кредиты, и для нас такое финансирование достаточно дорогостоящее, что приводит к увеличению расходов и соответственно влияет на цену", — рассказал президент ВАП.

Еще одна проблема хлебопекарей — нехватка кадров. Часть специалистов уехала за границу, еще часть мобилизовали в ряды ВСУ. Для того чтобы привлечь специалистов производители повышают зарплату, что также увеличивает себестоимость продукции.

В ВАП добавляют, что пекари ожидают двух важных шагов от государства:

Расширение программы кредитования бизнеса, ведь программа 5-7-9 труднодоступна для пекарей и имеет лимиты, ограничивающие возможности производителей. Создание запасов зерна в стране. В течение маркетингового года наблюдается колебание на рынке зерна – создание государственного запаса гарантирует наличие продовольственного зерна требуемого качества и стабилизирует цены на зерновые.

Сколько стоит хлеб в Украине и что будет дальше с ценами

Delo.ua проанализировало цен на хлеб в основных сетях супермаркетов: Varus, Novus, Metro, Auchan, АТБ . Если не учитывать социальный хлеб, то самый дешевый батон стоит от 11-12 грн. Средняя цена составляет около 20–25 грн в зависимости от производителя, торговой сети и сорта.

В то же время, сырье для производителей систематически дорожает, в частности, по сравнению с 1 января в марте цена на муку выросла на 3%.

"Учитывая, что в себестоимости производства хлеба мука занимает где-то около 40%-45%, то это как раз и объясняет то повышение цены на хлеб, которое произошло в январе-феврале. В дальнейшем цены на хлеб будут расти на 1,5- 2% ежемесячно", - прогнозирует глава "Укрхлебпром".

Он подчеркивает, что резкого удорожания не ожидается, но постепенно хлеб будет дорожать однозначно.

"Пытаемся как можно меньше увеличивать цену на хлеб, но в то же время мы не можем себе позволить не увеличивать, поскольку все расходы растут. Если будем работать в убыток, то это путь к банкротству", - добавил Александр Тараненко.

Производители подчеркивают, что следует отдать должное тем предприятиям, которые под бомбежками и в сложных условиях не остановились, они возобновляют свое производство, производят продукцию в соответствии с потребностями населения. Если сегодня население снова будет возвращаться в эти регионы, то производители обладают мощностями для того, чтобы их обеспечить в полном объеме и необходимым ассортиментом.