Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС. В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Там обращают внимание, что доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась.

"Если в июле 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 38%", – констатируют в "Укравтопроме".

Отмечается, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. MAZDA CX5 – 147 ед.;

2. KIA Sportage – 137 ед.;

3. SKODA Octavia – 119 ед;

4. SUZUKI SX4 – 100 ед.;

5. HYUNDAI Tucson – 99 ед.

Как отмечают в "Укравтопроме", среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

"Почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (свыше 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года", — сообщают в "Укравтопроме".

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

1. VOLKSWAGEN Golf – 508 ед.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan – 447 ед.;

3. AUDI Q5 – 430 ед.;

4. NISSAN Rogue – 371 ед.;

5. AUDI A4 – 364 ед.

Рынок легковых автомобилей в Украине.

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.