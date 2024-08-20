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Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке
Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми ДВС. В июле, как и в прошлом году, автопарк страны пополнили 2,4 тыс. новых автомобилей с бензиновыми двигателями.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Там обращают внимание, что доля бензиновых авто в общих продажах новых легковых автомобилей заметно уменьшилась.
"Если в июле 2023 года они охватывали 45% рынка новых авто, то сейчас – 38%", – констатируют в "Укравтопроме".Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Отмечается, что лидером рынка новых бензиновых автомобилей в прошлом месяце стал кроссовер MAZDA CX5.
ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:
1. MAZDA CX5 – 147 ед.;
2. KIA Sportage – 137 ед.;
3. SKODA Octavia – 119 ед;
4. SUZUKI SX4 – 100 ед.;
5. HYUNDAI Tucson – 99 ед.
Как отмечают в "Укравтопроме", среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.
"Почти половина подержанных авто, которые в июле перешли на украинские номера, были бензиновые (свыше 9,5 тыс. ед.). Их средний возраст составил 9,6 года", — сообщают в "Укравтопроме".
ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
1. VOLKSWAGEN Golf – 508 ед.;
2. VOLKSWAGEN Tiguan – 447 ед.;
3. AUDI Q5 – 430 ед.;
4. NISSAN Rogue – 371 ед.;
5. AUDI A4 – 364 ед.
Рынок легковых автомобилей в Украине.
Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.
Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.