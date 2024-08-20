Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У липні, як і торік, автопарк країни поповнили 2,4 тис. нових авто з бензиновими двигунами.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Там звертають увагу, що частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась.

"Якщо у липні 2023 року вони охоплювали 45% ринку нових авто, то зараз – 38%", - констатують в "Укравтопромі".

Зазначається, що лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

1. MAZDA CX5 - 147 од.;

2. KIA Sportage - 137 од.;

3. SKODA Octavia - 119 од.;

4. SUZUKI SX4 - 100 од.;

5. HYUNDAI Tucson - 99 од.

Як зауважують в "Укравтопромі", серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

"Майже половина вживаних авто, що у липні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.). Їх середній вік становив 9,6 року", - повідомляють в "Укравтопромі".

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 508 од.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 447 од.;

3. AUDI Q5 - 430 од.;

4. NISSAN Rogue - 371 од.;

5. AUDI A4 - 364 од.

Ринок легкових авто в Україні

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Також за цей період було зареєстровано майже 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 56% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.