Украинцы чаще стали покупать авто премиум класса: самые популярные бренды

За три месяца с начала года украинцы приобрели более 2,8 тысяч новых авто премиум класса. Это на 2% больше результата аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в 2024 году премиальные автомобили охватили 17% рынка новых легковых автомобилей, однако в прошлом году их доля составляла почти 25%.

"Более половины (51%) реализуемых в I квартале роскошных авто приобрели жители города Киева, Днепропетровской и Одесской областей", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Самые популярные бренды в премиум сегменте авторынка:

BMW – 736 ед.;

LEXUS – 491 ед.;

AUDI - 421 ед.

Напомним, в прошлом году украинский автопарк пополнили почти 3,6 тыс. роскошных авто, вошедших в список моделей, подлежащих обложению транспортным налогом в 2024 году.

Самыми популярными брендами среди украинцев были BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Land Rover .

Рынок автомобилей в Украине.

В марте 2024 года в Украине было реализовано почти 6,7 тысячи новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом году.

На украинском рынке самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 45,5% мартовских продаж новых авто, что на 3,5% меньше, чем в прошлом. Доля гибридов уменьшилась с 18% до 13,5%.

В марте 2024 года компактный кроссовер RENAULT Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

По итогам I квартала 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области.

Напомним, в течение января и февраля на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15,8 млрд грн. Около половины этой суммы ушло на покупку автомобилей всего пяти марок.

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