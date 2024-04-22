Українці частіше стали купувати авто преміум класу: найпопулярніші бренди

За три місяці з початку року українці придбали понад 2,8 тис. нових авто преміум класу. Це на 2% більше за результат аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що в 2024 році преміальні авто охопили 17% ринку нових легковиків, однак торік їх частка складала майже 25%.

"Більше половини (51%) реалізованих в І кварталі розкішних авто придбали мешканці міста Києва, Дніпропетровської та Одеської областей", - підкреслили в "Укравтопромі".

Найпопулярніші бренди в преміум сегменті авторинку:

BMW - 736 од.;

LEXUS - 491 од.;

AUDI - 421 од.

Нагадаємо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.

Найпопулярнішими брендами серед українців були BMW, Mercedes-Benz, Lexus та Land Rover.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

За підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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