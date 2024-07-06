От искусства перемешивания ингредиентов до умения создавать неповторимые коктейли – в этом материале вы найдете все о профессии бармена.
Что делает бармен
Бармен - это специалист, который работает в общепите, в частности в барах, ресторанах, клубах и кафе, где подают алкогольные и безалкогольные напитки. Бармены смешивают разные ингредиенты, чтобы создать коктейли, шоты, и другие напитки. Они должны знать рецепты многих популярных напитков, знать культуру потребления напитков и уметь экспериментировать по созданию новых.
Среди основных обязанностей бармена есть приготовление напитков, обслуживание клиентов, контроль запасов, отвечает за чистоту барной стойки, оборудования и посуды и в некоторых случаях ведут учет продаж и отвечают за кассу.
Бармены общаются с клиентами, принимают заказы, рекомендуют напитки и обеспечивают высокий уровень обслуживания, поэтому они должны быть обходительными, коммуникабельными и внимательными к деталям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, бармен должен знать и соблюдать законы страны по продаже алкоголя, включая правила по возрасту клиентов и ответственному употреблению алкоголя. В то же время работа бармена может включать дополнительные задачи в зависимости от конкретного заведения.
Какая зарплата у бармена
Зарплата бармена может отличаться в зависимости от заведения и города, где работает специалист. Также важен опыт специалиста. В условиях дефицита кадров в Украине руководители заведений пытаются повышать зарплату специалистам, чтобы удержать специалистов на рабочем месте. Так, в среднем бармен в Украине получает от 1100 грн в смену.
Плюсы и минусы в работе барменом
|Плюсы
|Минусы
|Социальное взаимодействие
|Нерегулярный график работы
|Чаевые
|Физическая нагрузка
|Динамическая среда
|Стрессовые и конфликтные ситуации
|Возможности для карьерного роста
|Работа в шумной среде с большим скоплением людей
|Творчество
Как стать барменом
В Украине специализированные курсы, где можно пройти обучение на бармена. Эти учебные заведения и курсы предоставляют как базовые знания, так и специализированные навыки, необходимые для успешной работы в этой сфере.
Курсы бармена
- HoReCa School;
- Учебный бизнес-центр "Анастасия".
Какие навыки нужны для работы барменом
Чтобы эффективно выполнять обязанности и обеспечивать высокий уровень обслуживания клиентов, барменам необходимо иметь следующие навыки:
- Знание рецептов напитков. Бармены должны знать рецепты коктейлей и напитков и уметь готовить их. Также важно понимать свойства разных ингредиентов.
- Коммуникативные навыки. Бармены должны уметь общаться с клиентами, быть приветливыми и уметь создавать приятную атмосферу. Это включает в себя умение слушать, понимать потребности клиентов и отвечать на их вопросы.
- Сервисные навыки. Умение предоставлять высокий уровень обслуживания, быть вежливым, внимательным к деталям и уметь справляться с разными ситуациями, включая жалобы клиентов.
- Мультизадачность. Бармены должны уметь одновременно выполнять несколько задач, например, принимать заказы, смешивать напитки, обслуживать клиентов и поддерживать чистоту бара.
- Физическая выносливость. Работа бармена может быть физически требовательна, поскольку включает длительное стояние на ногах, быстрые движения и подъем тяжелых предметов.
- Внимание к деталям. Важно уметь точно измерять ингредиенты, следить за правильностью заказов и обеспечивать чистоту рабочей зоны.
- Знание законов. Бармены должны знать местные законы о продаже алкоголя и соблюдать их, включая правила по возрастным ограничениям и ответственному употреблению алкоголя.
- Финансовая грамотность. Умение обрабатывать платежи, вести учет и управлять кассой.
- Творчество. Умение экспериментировать с ингредиентами и создавать новые напитки может быть большим преимуществом.