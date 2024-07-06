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бармен, ресторан,
Чим займається бармен та скільки заробляє. Ілюстрація: Delo.ua
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Бармен

Від мистецтва перемішування інгредієнтів до вміння створювати неповторні коктейлі - у цьому матеріалі ви знайдете все про професію бармена. 

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Що робить бармен

Бармен - це фахівець, який працює у закладі громадського харчування, зокрема у барах, ресторанах, клубах та кафе, де подають алкогольні та безалкогольні напої. Бармени змішують різні інгредієнти, щоб створити коктейлі, шоти, і інші напої. Вони повинні знати рецепти багатьох популярних напоїв, знати культуру споживання напоїв та вміти експериментувати для створення нових.

Серед основних обов’язків бармена є приготування напоїв, обслуговування клієнтів, контроль запасів, відповідає за чистоту барної стійки, обладнання та посуду та в деяких випадках ведуть облік продажів і відповідають за касу. 

Бармени спілкуються з клієнтами, приймають замовлення, рекомендують напої та забезпечують високий рівень обслуговування, тому вони повинні бути ввічливими, комунікабельними і уважними до деталей. 

Крім того, бармен повинен знати і дотримуватись законів країни щодо продажу алкоголю, включаючи правила щодо віку клієнтів та відповідального вживання алкоголю. Водночас, робота бармена може включати додаткові завдання залежно від конкретного закладу.

Яка зарплата у бармена

Зарплата бармена може відрізнятися в залежності від закладу та міста, де працює фахівець. Також важливим є досвід фахівця. Наразі в умовах дефіциту кадрів в України керівники закладів намагаються підвищувати зарплату фахівцям, щоб утримати спеціалістів на робочому місці. Так, в середньому бармен в Україні отримує від 1100 грн за зміну. 

Плюси та мінуси в роботі барменом

Плюси Мінуси
Соціальна взаємодія Нерегулярний графік роботи
Чайові  Фізичне навантаження 
Динамічне середовище Стресові та конфліктні ситуації
Можливості для кар’єрного росту Робота в шумному середовищі з великим скупченням людей
Творчість

Як стати барменом

В Україні є професійні курси, де можна пройти навчання на бармена. Ці навчальні заклади та курси надають як базові знання, так і спеціалізовані навички, необхідні для успішної роботи у цій сфері. 

Курси бармена

  1. HoReCa School;
  2. Навчальний бізнес-центр “Анастасія”.

Які навички потрібні для роботи барменом

Щоб ефективно виконувати обов'язки та забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів барменам необхідно мати такі навички:  

  • Знання рецептів напоїв. Бармени повинні знати рецепти коктейлів та напоїв і вміти їх готувати. Також важливо розуміти властивості різних інгредієнтів.
  • Комунікативні навички. Бармени повинні вміти спілкуватися з клієнтами, бути привітним та вміти створювати приємну атмосферу. Це включає вміння слухати, розуміти потреби клієнтів та відповідати на їх запитання.
  • Сервісні навички. Вміння надавати високий рівень обслуговування, бути ввічливим, уважним до деталей та вміти справлятися з різними ситуаціями, включаючи скарги клієнтів.
  • Мультизадачність. Бармени повинні вміти одночасно виконувати кілька завдань, наприклад, приймати замовлення, змішувати напої, обслуговувати клієнтів та підтримувати чистоту бару.
Фото 2 — Бармен
Які навички необхідні бармену. Ілюстрація: Delo.ua
  • Фізична витривалість. Робота бармена може бути фізично вимогливою, оскільки включає тривале стояння на ногах, швидкі рухи та підйом важких предметів.
  • Увага до деталей. Важливо вміти точно вимірювати інгредієнти, слідкувати за правильністю замовлень та забезпечувати чистоту робочої зони.
  • Знання законів. Бармени повинні знати місцеві закони щодо продажу алкоголю та дотримуватись їх, включаючи правила щодо вікових обмежень та відповідального вживання алкоголю.
  • Фінансова грамотність. Вміння обробляти платежі, вести облік продажів та управляти касою.
  • Творчість. Вміння експериментувати з інгредієнтами та створювати нові напої може бути великою перевагою.