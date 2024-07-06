Від мистецтва перемішування інгредієнтів до вміння створювати неповторні коктейлі - у цьому матеріалі ви знайдете все про професію бармена.

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Що робить бармен

Бармен - це фахівець, який працює у закладі громадського харчування, зокрема у барах, ресторанах, клубах та кафе, де подають алкогольні та безалкогольні напої. Бармени змішують різні інгредієнти, щоб створити коктейлі, шоти, і інші напої. Вони повинні знати рецепти багатьох популярних напоїв, знати культуру споживання напоїв та вміти експериментувати для створення нових.

Серед основних обов’язків бармена є приготування напоїв, обслуговування клієнтів, контроль запасів, відповідає за чистоту барної стійки, обладнання та посуду та в деяких випадках ведуть облік продажів і відповідають за касу.

Бармени спілкуються з клієнтами, приймають замовлення, рекомендують напої та забезпечують високий рівень обслуговування, тому вони повинні бути ввічливими, комунікабельними і уважними до деталей.

Крім того, бармен повинен знати і дотримуватись законів країни щодо продажу алкоголю, включаючи правила щодо віку клієнтів та відповідального вживання алкоголю. Водночас, робота бармена може включати додаткові завдання залежно від конкретного закладу.

Яка зарплата у бармена

Зарплата бармена може відрізнятися в залежності від закладу та міста, де працює фахівець. Також важливим є досвід фахівця. Наразі в умовах дефіциту кадрів в України керівники закладів намагаються підвищувати зарплату фахівцям, щоб утримати спеціалістів на робочому місці. Так, в середньому бармен в Україні отримує від 1100 грн за зміну.

Плюси та мінуси в роботі барменом

Плюси Мінуси Соціальна взаємодія Нерегулярний графік роботи Чайові Фізичне навантаження Динамічне середовище Стресові та конфліктні ситуації Можливості для кар’єрного росту Робота в шумному середовищі з великим скупченням людей Творчість

Як стати барменом

В Україні є професійні курси, де можна пройти навчання на бармена. Ці навчальні заклади та курси надають як базові знання, так і спеціалізовані навички, необхідні для успішної роботи у цій сфері.

Курси бармена

HoReCa School; Навчальний бізнес-центр “Анастасія”.

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Які навички потрібні для роботи барменом

Щоб ефективно виконувати обов'язки та забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів барменам необхідно мати такі навички:

Знання рецептів напоїв. Бармени повинні знати рецепти коктейлів та напоїв і вміти їх готувати. Також важливо розуміти властивості різних інгредієнтів.

Комунікативні навички. Бармени повинні вміти спілкуватися з клієнтами, бути привітним та вміти створювати приємну атмосферу. Це включає вміння слухати, розуміти потреби клієнтів та відповідати на їх запитання.

Сервісні навички. Вміння надавати високий рівень обслуговування, бути ввічливим, уважним до деталей та вміти справлятися з різними ситуаціями, включаючи скарги клієнтів.

Мультизадачність. Бармени повинні вміти одночасно виконувати кілька завдань, наприклад, приймати замовлення, змішувати напої, обслуговувати клієнтів та підтримувати чистоту бару.

Які навички необхідні бармену. Ілюстрація: Delo.ua