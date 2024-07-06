Від мистецтва перемішування інгредієнтів до вміння створювати неповторні коктейлі - у цьому матеріалі ви знайдете все про професію бармена.
Що робить бармен
Бармен - це фахівець, який працює у закладі громадського харчування, зокрема у барах, ресторанах, клубах та кафе, де подають алкогольні та безалкогольні напої. Бармени змішують різні інгредієнти, щоб створити коктейлі, шоти, і інші напої. Вони повинні знати рецепти багатьох популярних напоїв, знати культуру споживання напоїв та вміти експериментувати для створення нових.
Серед основних обов’язків бармена є приготування напоїв, обслуговування клієнтів, контроль запасів, відповідає за чистоту барної стійки, обладнання та посуду та в деяких випадках ведуть облік продажів і відповідають за касу.
Бармени спілкуються з клієнтами, приймають замовлення, рекомендують напої та забезпечують високий рівень обслуговування, тому вони повинні бути ввічливими, комунікабельними і уважними до деталей.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Крім того, бармен повинен знати і дотримуватись законів країни щодо продажу алкоголю, включаючи правила щодо віку клієнтів та відповідального вживання алкоголю. Водночас, робота бармена може включати додаткові завдання залежно від конкретного закладу.
Яка зарплата у бармена
Зарплата бармена може відрізнятися в залежності від закладу та міста, де працює фахівець. Також важливим є досвід фахівця. Наразі в умовах дефіциту кадрів в України керівники закладів намагаються підвищувати зарплату фахівцям, щоб утримати спеціалістів на робочому місці. Так, в середньому бармен в Україні отримує від 1100 грн за зміну.
Плюси та мінуси в роботі барменом
|Плюси
|Мінуси
|Соціальна взаємодія
|Нерегулярний графік роботи
|Чайові
|Фізичне навантаження
|Динамічне середовище
|Стресові та конфліктні ситуації
|Можливості для кар’єрного росту
|Робота в шумному середовищі з великим скупченням людей
|Творчість
Як стати барменом
В Україні є професійні курси, де можна пройти навчання на бармена. Ці навчальні заклади та курси надають як базові знання, так і спеціалізовані навички, необхідні для успішної роботи у цій сфері.
Курси бармена
- HoReCa School;
- Навчальний бізнес-центр “Анастасія”.
Які навички потрібні для роботи барменом
Щоб ефективно виконувати обов'язки та забезпечувати високий рівень обслуговування клієнтів барменам необхідно мати такі навички:
- Знання рецептів напоїв. Бармени повинні знати рецепти коктейлів та напоїв і вміти їх готувати. Також важливо розуміти властивості різних інгредієнтів.
- Комунікативні навички. Бармени повинні вміти спілкуватися з клієнтами, бути привітним та вміти створювати приємну атмосферу. Це включає вміння слухати, розуміти потреби клієнтів та відповідати на їх запитання.
- Сервісні навички. Вміння надавати високий рівень обслуговування, бути ввічливим, уважним до деталей та вміти справлятися з різними ситуаціями, включаючи скарги клієнтів.
- Мультизадачність. Бармени повинні вміти одночасно виконувати кілька завдань, наприклад, приймати замовлення, змішувати напої, обслуговувати клієнтів та підтримувати чистоту бару.
- Фізична витривалість. Робота бармена може бути фізично вимогливою, оскільки включає тривале стояння на ногах, швидкі рухи та підйом важких предметів.
- Увага до деталей. Важливо вміти точно вимірювати інгредієнти, слідкувати за правильністю замовлень та забезпечувати чистоту робочої зони.
- Знання законів. Бармени повинні знати місцеві закони щодо продажу алкоголю та дотримуватись їх, включаючи правила щодо вікових обмежень та відповідального вживання алкоголю.
- Фінансова грамотність. Вміння обробляти платежі, вести облік продажів та управляти касою.
- Творчість. Вміння експериментувати з інгредієнтами та створювати нові напої може бути великою перевагою.