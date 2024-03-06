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Data Scientist, профессия, рынок труда в Украине
В чем заключается работа Data Scientist. Иллюстрация: Delo.ua
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Data Scientist

Рассмотрим профессию Data Scientist как ключевого архитектора по внедрению интеллектуальных технологий в современном мире.

Что делает Data Scientist?

Data Scientist – это специалист по обработке, анализу и хранению больших массивов данных. Этот специалист должен иметь отличные математические и аналитические способности, благодаря которым он находит для бизнеса стратегические решения.

Data Scientist в своей должности выполняет следующие обязанности:

  1. Сбор, анализ и обработка данных.
  2. Разработка математических моделей на основе данных для прогнозирования будущих событий, тенденций или результатов.
  3. Использование инструментов для рендеринга данных.
  4. Разрабатывает стратегию и принимает решения.

Какая зарплата у Data Scientist?

Не секрет, что зарплата специалиста зачастую зависит от его опыта. В Украине зарплата Data Scientist составляет от 20 000 грн/мес. Специалисты с опытом получают от 50 000 грн/мес.

Специалисты могут работать в офисе или дистанционно.

Плюсы и минусы в работе Data Scientist

Плюсы Минусы
Высокая зарплата Работа с большим объемом данных
Карьерные возможности "Сидячая" работа
Высокая ответственность и постоянное обучение, однако это не для всех минус

Как стать Data Scientist?

Чтобы овладеть этой профессией, нужно идти учиться в вузы на факультет прикладной математики. Программа обучения требует углубленного усвоения дисциплин, связанных со статистикой, линейной алгеброй, теорией вероятности, а также на языках программирования Python.

Также профессию Data Scientist можно получить самостоятельно, если у вас есть высокие знания в высшей математике и статистике.

Где учиться на Data Scientist?

Рассмотрим несколько учебных заведений, где можно получить профессию Data Scientist:

  • Sigma Software University.
  • EPAM University.
  • Lemon School.

Какие навыки нужны для работы Data Scientist?

Как отмечалось специалисту Data Scientist, нужно анализировать большой объем данных. Для выполнения такой работы важно иметь ряд базовых навыков:

  • Аналитические навыки и статистические знания.
  • Обработка больших объемов данных.
  • Поиск информации.
  • Программирование.
  • Знание английского языка.
Фото 2 — Data Scientist
В чем заключается работа Data Scientist. Иллюстрация: Delo.ua
  • Машинное обучение.
  • Коммуникационные навыки.
  • Визуализация данных.

Такие базовые навыки помогут начать карьеру Data Scientist и развиваться, чтобы в дальнейшем иметь больше опыта и получить высокооплачиваемую работу.