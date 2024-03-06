Рассмотрим профессию Data Scientist как ключевого архитектора по внедрению интеллектуальных технологий в современном мире.
- Что делает Data Scientist?
- Какая зарплата у Data Scientist?
- Плюсы и минусы в работе Data Scientist
- Как стать Data Scientist?
Что делает Data Scientist?
Data Scientist – это специалист по обработке, анализу и хранению больших массивов данных. Этот специалист должен иметь отличные математические и аналитические способности, благодаря которым он находит для бизнеса стратегические решения.
Data Scientist в своей должности выполняет следующие обязанности:
- Сбор, анализ и обработка данных.
- Разработка математических моделей на основе данных для прогнозирования будущих событий, тенденций или результатов.
- Использование инструментов для рендеринга данных.
- Разрабатывает стратегию и принимает решения.
Какая зарплата у Data Scientist?
Не секрет, что зарплата специалиста зачастую зависит от его опыта. В Украине зарплата Data Scientist составляет от 20 000 грн/мес. Специалисты с опытом получают от 50 000 грн/мес.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Специалисты могут работать в офисе или дистанционно.
Плюсы и минусы в работе Data Scientist
|Плюсы
|Минусы
|Высокая зарплата
|Работа с большим объемом данных
|Карьерные возможности
|"Сидячая" работа
|Высокая ответственность и постоянное обучение, однако это не для всех минус
Как стать Data Scientist?
Чтобы овладеть этой профессией, нужно идти учиться в вузы на факультет прикладной математики. Программа обучения требует углубленного усвоения дисциплин, связанных со статистикой, линейной алгеброй, теорией вероятности, а также на языках программирования Python.
Также профессию Data Scientist можно получить самостоятельно, если у вас есть высокие знания в высшей математике и статистике.
Где учиться на Data Scientist?
Рассмотрим несколько учебных заведений, где можно получить профессию Data Scientist:
- Sigma Software University.
- EPAM University.
- Lemon School.
Какие навыки нужны для работы Data Scientist?
Как отмечалось специалисту Data Scientist, нужно анализировать большой объем данных. Для выполнения такой работы важно иметь ряд базовых навыков:
- Аналитические навыки и статистические знания.
- Обработка больших объемов данных.
- Поиск информации.
- Программирование.
- Знание английского языка.
- Машинное обучение.
- Коммуникационные навыки.
- Визуализация данных.
Такие базовые навыки помогут начать карьеру Data Scientist и развиваться, чтобы в дальнейшем иметь больше опыта и получить высокооплачиваемую работу.