Рассмотрим профессию Data Scientist как ключевого архитектора по внедрению интеллектуальных технологий в современном мире.

Что делает Data Scientist?

Data Scientist – это специалист по обработке, анализу и хранению больших массивов данных. Этот специалист должен иметь отличные математические и аналитические способности, благодаря которым он находит для бизнеса стратегические решения.

Data Scientist в своей должности выполняет следующие обязанности:

Сбор, анализ и обработка данных. Разработка математических моделей на основе данных для прогнозирования будущих событий, тенденций или результатов. Использование инструментов для рендеринга данных. Разрабатывает стратегию и принимает решения.

Читайте также Категория Профессии PHP-программист

Какая зарплата у Data Scientist?

Не секрет, что зарплата специалиста зачастую зависит от его опыта. В Украине зарплата Data Scientist составляет от 20 000 грн/мес. Специалисты с опытом получают от 50 000 грн/мес.

Специалисты могут работать в офисе или дистанционно.

Плюсы и минусы в работе Data Scientist

Плюсы Минусы Высокая зарплата Работа с большим объемом данных Карьерные возможности "Сидячая" работа Высокая ответственность и постоянное обучение, однако это не для всех минус

Как стать Data Scientist?

Чтобы овладеть этой профессией, нужно идти учиться в вузы на факультет прикладной математики. Программа обучения требует углубленного усвоения дисциплин, связанных со статистикой, линейной алгеброй, теорией вероятности, а также на языках программирования Python.

Также профессию Data Scientist можно получить самостоятельно, если у вас есть высокие знания в высшей математике и статистике.

Где учиться на Data Scientist?

Рассмотрим несколько учебных заведений, где можно получить профессию Data Scientist:

Sigma Software University.

EPAM University.

Lemon School.

Какие навыки нужны для работы Data Scientist?

Как отмечалось специалисту Data Scientist, нужно анализировать большой объем данных. Для выполнения такой работы важно иметь ряд базовых навыков:

Аналитические навыки и статистические знания.

Обработка больших объемов данных.

Поиск информации.

Программирование.

Знание английского языка.

В чем заключается работа Data Scientist. Иллюстрация: Delo.ua

Машинное обучение.

Коммуникационные навыки.

Визуализация данных.

Такие базовые навыки помогут начать карьеру Data Scientist и развиваться, чтобы в дальнейшем иметь больше опыта и получить высокооплачиваемую работу.