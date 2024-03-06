Розгляд професії Data Scientist як ключового архітектора впровадження інтелектуальних технологій у сучасному світі.

Що робить Data Scientist?

Data Scientist - це спеціаліст з обробки, аналізу та зберігання великих масивів даних. Цей фахівець повинен мати відмінні математичні і аналітичні здібності, завдяки яким знаходить для бізнесу стратегічні рішення.

Data Scientist на своїй посаді виконує такі обов’язки:

Збір, аналіз та обробка даних. Розробляє математичні моделі на основі даних для прогнозування майбутніх подій, тенденцій або результатів. Використання інструментів для візуалізації даних. Розробляє стратегії і приймає рішення.

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Яка зарплата у Data Scientist?

Не секрет, що зарплата фахівця часто залежить від його досвіду. В Україні зарплата Data Scientist складає від 20 000 грн / міс. Фахівці з досвідом отримують від 50 000 грн / міс.

Фахівці можуть працювати в офісі або дистанційно.

Плюси та мінуси в роботі Data Scientist

Плюси Мінуси Висока зарплата Робота з великим обсягом даних Кар’єрні можливості “Сидяча” робота Висока відповідальність та постійне навчання, однак це не для всіх є мінусом

Як стати Data Scientist?

Щоб опанувати цю професію треба йти вчитись у ВНЗ на факультет прикладної математики. Програма навчання вимагає поглибленого засвоєння дисциплін, пов’язаних зі статистикою, лінійною алгеброю, теорією ймовірності, а також мовами програмування Python.

Також професію Data Scientist можна опанувати самостійно, якщо ви маєте високі знання у вищій математиці та статистиці.

Де вчитися на Data Scientist?

Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна опанувати професію Data Scientist:

Sigma Software University.

EPAM University.

Lemon School.

Які навички потрібні для роботи Data Scientist?

Як зазначалося фахівцю Data Scientist потрібно аналізувати великий обсяг даних. Для виконання такої роботи треба мати ряд базових навичок:

Аналітичні навички і статистичні знання.

Обробка великого обсягу даних.

Пошук інформації.

Програмування.

Знання англійської мови.

У чому полягає робота Data Scientist. Ілюстрація: Delo.ua

Машинне навчання.

Комунікаційні навички.

Візуалізація даних.

Такі базові навички допоможуть почати кар’єру Data Scientist та розвиватись, щоб в подальшому мати більше досвіду та отримати високооплачувану роботу.