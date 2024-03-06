Розгляд професії Data Scientist як ключового архітектора впровадження інтелектуальних технологій у сучасному світі.
- Що робить Data Scientist?
- Яка зарплата у Data Scientist?
- Плюси та мінуси в роботі Data Scientist
- Як стати Data Scientist?
Що робить Data Scientist?
Data Scientist - це спеціаліст з обробки, аналізу та зберігання великих масивів даних. Цей фахівець повинен мати відмінні математичні і аналітичні здібності, завдяки яким знаходить для бізнесу стратегічні рішення.
Data Scientist на своїй посаді виконує такі обов’язки:
- Збір, аналіз та обробка даних.
- Розробляє математичні моделі на основі даних для прогнозування майбутніх подій, тенденцій або результатів.
- Використання інструментів для візуалізації даних.
- Розробляє стратегії і приймає рішення.
Яка зарплата у Data Scientist?
Не секрет, що зарплата фахівця часто залежить від його досвіду. В Україні зарплата Data Scientist складає від 20 000 грн / міс. Фахівці з досвідом отримують від 50 000 грн / міс.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Фахівці можуть працювати в офісі або дистанційно.
Плюси та мінуси в роботі Data Scientist
|Плюси
|Мінуси
|Висока зарплата
|Робота з великим обсягом даних
|Кар’єрні можливості
|“Сидяча” робота
|Висока відповідальність та постійне навчання, однак це не для всіх є мінусом
Як стати Data Scientist?
Щоб опанувати цю професію треба йти вчитись у ВНЗ на факультет прикладної математики. Програма навчання вимагає поглибленого засвоєння дисциплін, пов’язаних зі статистикою, лінійною алгеброю, теорією ймовірності, а також мовами програмування Python.
Також професію Data Scientist можна опанувати самостійно, якщо ви маєте високі знання у вищій математиці та статистиці.
Де вчитися на Data Scientist?
Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна опанувати професію Data Scientist:
- Sigma Software University.
- EPAM University.
- Lemon School.
Які навички потрібні для роботи Data Scientist?
Як зазначалося фахівцю Data Scientist потрібно аналізувати великий обсяг даних. Для виконання такої роботи треба мати ряд базових навичок:
- Аналітичні навички і статистичні знання.
- Обробка великого обсягу даних.
- Пошук інформації.
- Програмування.
- Знання англійської мови.
- Машинне навчання.
- Комунікаційні навички.
- Візуалізація даних.
Такі базові навички допоможуть почати кар’єру Data Scientist та розвиватись, щоб в подальшому мати більше досвіду та отримати високооплачувану роботу.