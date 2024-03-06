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Data Scientist, професія, ринок праці в Україні
У чому полягає робота Data Scientist. Ілюстрація: Delo.ua
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Data Scientist

Розгляд професії Data Scientist як ключового архітектора впровадження інтелектуальних технологій у сучасному світі. 

Що робить Data Scientist?

Data Scientist - це спеціаліст з обробки, аналізу та зберігання великих масивів даних. Цей фахівець повинен мати відмінні математичні і аналітичні здібності, завдяки яким знаходить для бізнесу стратегічні рішення. 

Data Scientist на своїй посаді виконує такі обов’язки: 

  1. Збір, аналіз та обробка даних. 
  2. Розробляє математичні моделі на основі даних для прогнозування майбутніх подій, тенденцій або результатів.
  3. Використання інструментів для візуалізації даних. 
  4. Розробляє стратегії і приймає рішення. 

Яка зарплата у Data Scientist?

Не секрет, що зарплата фахівця часто залежить від його досвіду. В Україні зарплата Data Scientist складає від 20 000 грн / міс. Фахівці з досвідом отримують від 50 000 грн / міс. 

Фахівці можуть працювати в офісі або дистанційно.

Плюси та мінуси в роботі Data Scientist

Плюси Мінуси
Висока зарплата Робота з великим обсягом даних
Кар’єрні можливості “Сидяча” робота
Висока відповідальність та постійне навчання, однак це не для всіх є мінусом

Як стати Data Scientist?

Щоб опанувати цю професію треба йти вчитись у ВНЗ на факультет прикладної математики. Програма навчання вимагає поглибленого засвоєння дисциплін, пов’язаних зі статистикою, лінійною алгеброю, теорією ймовірності, а також мовами програмування Python. 

Також професію Data Scientist можна опанувати самостійно, якщо ви маєте високі знання у вищій математиці та статистиці. 

Де вчитися на Data Scientist?

Розглянемо кілька навчальних закладів, де можна опанувати професію Data Scientist: 

  • Sigma Software University. 
  • EPAM University. 
  • Lemon School.

Які навички потрібні для роботи Data Scientist?

Як зазначалося фахівцю Data Scientist потрібно аналізувати великий обсяг даних. Для виконання такої роботи треба мати ряд базових навичок: 

  • Аналітичні навички і статистичні знання. 
  • Обробка великого обсягу даних. 
  • Пошук інформації. 
  • Програмування. 
  • Знання англійської мови
Фото 2 — Data Scientist
У чому полягає робота Data Scientist. Ілюстрація: Delo.ua
  • Машинне навчання. 
  • Комунікаційні навички. 
  • Візуалізація даних. 

Такі базові навички допоможуть почати кар’єру Data Scientist та розвиватись, щоб в подальшому мати більше досвіду та отримати високооплачувану роботу.