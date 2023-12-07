На следующей неделе МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша по программе EFF

Международный валютный фонд (МВФ) планирует принять решение о предоставлении следующего транша для Украины 11 декабря. В случае положительного решения следующий транш по программе МВФ для Украины составит около 900 млн долларов США.

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Об этом сообщает "Укринформ".

Директор департамента по коммуникациям фонда Джулия Козак рассказала, что исполнительный совет МВФ соберется в следующий понедельник для обсуждения вопросов второго пересмотра программы EFF (Extended Fund Facility) для Украины.

Как пишет "Интерфакс-Украина", в повестке дня заседания совета директоров МВФ есть вопросы по запросам на изменение критериев эффективности и отказа от несоблюдения критерия эффективности Украины, а также консультации с Украиной в соответствии со статьей IV устава МВФ (предусматривающей сбор и обсуждение экономической и финансовой информации по стране)

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил, что украинская сторона успешно подписала обновленный меморандум об экономической и финансовой политике в рамках программы EFF. Он также выразил надежду на положительное решение совета директоров Международного валютного фонда.

Финансирование от МВФ

Если Украина выполнит все структурные маяки, которые предусматриваются согласно программе расширенного финансирования, пересмотр программы позволит привлечь следующий транш в размере около 900 млн долларов.

Заметим, что предыдущая программа расширенного финансирования EFF, которую МВФ утвердил в марте, предусматривает выделение Украине 15,6 млрд. долларов в течение четырех лет. Первый транш объемом 2,7 млрд долларов выделили в начале апреля, а второй, на 890 млн долларов, Украина получила в июле.

Добавим, что в ходе пересмотра программы будут обсуждены вопросы источников финансирования дефицита государственного бюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговый рынок.

Кроме того, сегодня должен вступить в силу закон о возобновлении налоговых проверок. Он также является одним из важных структурных маяков для получения нового транша от МВФ.

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