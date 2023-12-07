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Наступного тижня МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу за програмою EFF
Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує прийняти рішення стосовно надання наступного траншу для України 11 грудня. У випадку позитивного рішення, наступний транш за програмою МВФ для України становитиме близько 900 млн доларів США.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Директорка департаменту з питань комунікацій фонду Джулія Козак розповіла, що виконавча рада МВФ збереться у наступний понеділок для обговорення питань другого перегляду програми EFF (Extended Fund Facility) для України.
Як пише "Інтерфакс-Україна", на порядку денному засідання ради директорів МВФ є питання щодо запитів на зміну критеріїв ефективності та відмови від недотримання критерію ефективності України, а також консультації з Україною відповідно до статті IV статуту МВФ (яка передбачає збір та обговорення економічної і фінансової інформації по країні).Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що українська сторона успішно підписала оновлений меморандум про економічну та фінансову політику в рамках програми EFF. Він також висловив сподівання на позитивне рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду.
Фінансування від МВФ
Якщо Україна виконає всі структурні маяки, які передбачаються згідно з програмою розширеного фінансування, то перегляд програми дозволить залучити наступний транш допомоги в розмірі близько 900 млн доларів.
Зауважимо, що попередня програма розширеного фінансування EFF, яку МВФ затвердив у березні, передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні.
Додамо, що під час перегляду програми буде обговорено питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.
Окрім того, сьогодні має вступити в дію закон про відновлення податкових перевірок. Він є також одним з важливих структурних маяків для отримання нового траншу від МВФ.
Джерело фото: ua.depositphotos.com