Энергоблок ХАЭС подключили к сети на две недели раньше, чем было запланировано

Энергоблок Хмельницкой АЭС подключили к сети на две недели раньше запланированного срока после необходимых ремонтных работ.

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Об этом сообщило Минэнерго.

Отмечается, что на сегодняшний день в связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/час. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно.

Кроме того, вечером 30 марта по команде диспетчера "Укрэнерго" применялись аварийные графики отключений в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.

Причина – сетевые ограничения на магистральных линиях оператора системы передачи для недопущения перегрузки сечений.

Также продолжают действовать почасовые графики отключений в Харьковской области.

В Минэнерго отметили, что это связано с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных вражеских атак, а также недостаточностью локального поколения вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и будут зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак.

Напомним, второй энергоблок Хмельницкой АЭС 13 марта был отключен от сети из-за технических отклонений.

"Энергоатом" планирует сократить время ремонтных работ на энергоблоках АЭС

Украина в этом году начнет плановую ремонтную кампанию на энергоблоках атомных электростанций раньше, чем планировалось. Причина – профицит мощности в энергосистеме страны, наблюдающийся уже вторую неделю подряд.

Ремонтную кампанию в атомной отрасли планировалось начать с 13 марта.

АО "НАЭК "Энергоатом" проводит работу по уменьшению продолжительности планово-предупредительных ремонтов, ведь чем меньше энергоблок находится в ремонте – тем больше электроэнергии он сможет выработать для нужд потребителей и предприятий Украины.

Продолжительность ремонтов была такой:

2022 год – 634 суток

2023 год – 618 суток

2024 год – 612 суток (запланировано).

Отметим, что во время отопительного сезона энергоблоки украинских АЭС работали на максимуме и нарастили коэффициент использования установленной мощности.

Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов в 2024 году

Украина планирует в этом году начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС на западе Украины.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.

Строительство новых реакторов потребует времени, а третий энергоблок ХАЭС может быть введен в эксплуатацию примерно через 2,5 года.