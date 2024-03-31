Енергоблок ХАЕС підключили до енергомережі на два тижні раніше, ніж було заплановано

Енергоблок Хмельницької АЕС підключили до енергомережі на два тижні раніше запланованого терміну після необхідних ремонтних робіт.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомило Міненерго.

Зазначається, що на сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково.

Окрім цього, увечері 30 березня за командою диспетчера "Укренерго" застосовувалися аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.

Причина - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.

Також продовжують діяти погодинні графіки відключень на Харківщині.

В Міненерго зауважили, що це пов’язано з ненадійністю системи передачі електроенергії після масштабних ворожих атак, а також недостатністю локальної генерації внаслідок руйнування електростанцій та зростання споживання.

Графіки діятимуть до повної стабілізації ситуації та будуть залежати також від рівня споживання та наслідків можливих подальших атак.

Нагадаємо, другий енергоблок Хмельницької АЕС 13 березня було відключено від мережі через технічні відхилення.

"Енергоатом" планує скоротити час ремонтних робіт на енергоблоках АЕС

Україна цьогоріч розпочне планову ремонтну кампанію на енергоблоках атомних електростанцій раніше, ніж планувалося. Причина – профіцит потужності в енергосистемі країни, який спостерігається вже другий тиждень поспіль.

Ремонтну кампанію в атомній галузі планувалося розпочати з 13-го березня.

АТ "НАЕК "Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже чим менше енергоблок перебуває в ремонті – тим більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

Тривалість ремонтів була такою:

2022 рік – 634 доби

2023 рік – 618 діб

2024 рік – 612 діб (заплановано).

Зауважимо, під час опалювального сезону енергоблоки українських АЕС працювали на максимумі та наростили коефіцієнт використання встановленої потужності.

Україна планує розпочати будівництво чотирьох ядерних реакторів у 2024 році

Україна планує цьогоріч розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України.

Із тією потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж окупована РФ Запорізька АЕС.

Будівництво нових реакторів потребуватиме часу, а 3-ій енергоблок ХАЕС може бути введено в експлуатацію приблизно за 2,5 роки.