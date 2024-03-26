Отопительный сезон в Киеве завершат 28 марта: причина в значительном потеплении

Отопительный сезон в столице запланировали завершить 28 марта, учитывая существенное повышение температуры воздуха, прогнозируемого синоптиками.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, уже с четверга, 28 марта, город начнет процесс отключения от отопления зданий.

Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является самой большой в Украине и одной из крупнейших в Европе. Поэтому как для ее развертывания, так и для перехода в летний режим, необходимо несколько дней.

"Учитывая это, с 28 марта мы начинаем процесс отключения. Досрочное завершение отопительного сезона позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города - сэкономить на оплате отопления", - отметил городской глава.

Вместе с тем отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в учреждениях социального обслуживания будет происходить по письменным заявкам их руководителей.

Мэр Киева отметил, что, несмотря на колоссальные риски и вражеские обстрелы, город прошел отопительный сезон стабильно и без сбоев в работе систем жизнеобеспечения.

Если в Киеве завершают отопительный сезон из-за потепления, то городские власти Харькова решили досрочно завершить его для уменьшения нагрузки на энергосистему.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, там отключать теплоснабжение начнут уже с 26 марта, при этом температура воздуха на улице благоприятна.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город в этот день был полностью без света. В Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" сообщили, что решение об окончании отопительного сезона в пострадавших от российских ракет регионах будет приниматься отдельно и в зависимости от температуры окружающей среды.

Также напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.

Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи

Впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.

Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:

значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;

успешному сотрудничеству с частными добытчиками.

Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.