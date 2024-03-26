Опалювальний сезон в Києві завершать 28 березня: причина у значному потеплінні

Опалювальний сезон у столиці запланували завершити 28 березня, враховуючи суттєве підвищення температури повітря, яке прогнозують синоптики.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, вже з четверга, 28 березня, місто розпочне процес відключення від опалення будівель.

Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим, необхідно кілька днів.

"Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення", - зазначив міський голова.

Разом з тим, відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбуватиметься за письмовими заявками їх керівників.

Мер Києва зауважив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, місто пройшло опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Якщо у Києві завершують опалювальний сезон через потепління, то міська влада Харкова вирішила достроково завершити його для зменшення навантаження на енергосистему.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, там відключати теплопостачання почнуть вже з 26 березня, при цьому температура повітря на вулиці є сприятливою.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла. У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ.

Разом з тим, в "Укренерго" повідомили, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.

Також нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.

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