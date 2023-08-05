"Статистика не очень хорошая". На объектах тепловой генерации восстановили менее 2% повреждений, – НКРЭКУ

На объектах тепловой генерации провели лишь 1,6% аварийно-восстановительных работ от объема повреждений, нанесенных российскими оккупантами. Об этом свидетельствуют слова главы Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, передает "Интерфакс-Украина".

Как рассказал Ущаповский, по состоянию на начало июля (именно этими цифрами владеет регулятор), ТЭС и ТЭЦ получили повреждения оборудования на 29,9 млрд грн, но аварийно-восстановительные работы выполнили всего на 482 млн грн.

В свою очередь сети "Укрэнерго" пострадали на 9,6 млрд грн, а работы выполнены на 681 млн грн (т.е. на 7%). Ущаповский отметил, что "Укрэнерго" полностью обеспечено ресурсом для выполнения работ.

"Отчетность на 1 июля этого года не дает нам положительного мнения относительно успешного прохождения осенне-зимнего периода", – сказал он.

По словам главы НКРЭКУ, регулятор анализирует эти показатели.

"Мы ведем анализ. Статистика не очень хорошая. Эти цифры вызывают некоторые вопросы", – высказался Ущаповский.

В то же время он сообщил, что ремонтные работы на блоках проводятся вовремя, но основная масса финансовых и материальных ресурсов идет на плановые ремонты.

"Нужно ускорить возможность предоставления дополнительного финресурса, чтобы компании могли предметно заняться аварийно-восстановительным ремонтом", – считает чиновник.

Ситуация с энергетикой в Украине

Осенью 2022 года российские оккупанты начали наносить массированные атаки по украинской энергетической инфраструктуре, что привело к нескольким месяцам отключений света по всей стране. Еще в ноябре премьер-министр Денис Шмигаль говорил о выведении из строя половины энергетической системы.

В мае этого года исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сказал, что в следующую зиму Украина войдет со значительно меньшим запасом мощности и прочности, потому что 75% тепловой генерации повреждены или разрушены.

С 1 июня были повышены тарифы на электроэнергию для населения. В Министерстве энергетики такой шаг объясняли именно необходимостью поддержки поврежденной энергосистемы и подготовкой к следующему отопительному сезону.

В конце июня глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что на сетях компании уже выполнено около 50-60% запланированного объема работ. А на днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что состояние подготовки к отопительному сезону достигает 60%.