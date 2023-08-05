На об'єктах теплової генерації провели лише 1,6% аварійно-відновлювальних робіт від обсягу пошкоджень, які завдали російські окупанти. Про це свідчать слова голови Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, передає "Інтерфакс-Україна".

Як розповів Ущаповський, станом на початок липня (саме цими цифрами володіє регулятор), ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконали лише на 482 млн грн.

Своєю чергою мережі "Укренерго" постраждали на 9,6 млрд грн, а роботи виконано лише на 681 млн грн (тобто на 7%). Ущаповський зауважив, що "Укренерго" повністю забезпечено ресурсом для виконання робіт.

"Звітність на 1 липня цього року не дає нам позитивної думки стосовно успішного проходження осінньо-зимового періоду", – сказав він.

За словами голови НКРЕКП, регулятор аналізує ці показники.

"Ми ведемо аналіз. Статистика не дуже хороша. Ці цифри викликають деякі запитання", – висловився Ущаповський.

Водночас він повідомив, що ремонтні роботи на блоках проводяться вчасно, але основна маса фінансових і матеріальних ресурсів іде на планові ремонти.

"Потрібно прискорити можливість надання додаткового фінресурсу, щоб компанії могли предметно зайнятися аварійно-відновлювальним ремонтом", – вважає чиновник.

Ситуація з енергетикою в Україні

Восени 2022 року російські окупанти почали завдавати масовані атаки по українській енергетичній інфраструктурі, що призвело до кількох місяців відключень світла по всій країні. Ще в листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив про виведення з ладу половини енергетичної системи.

У травні цього року виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук сказав, що в наступну зиму Україна ввійде зі значно меншим запасом потужності й міцності, тому що 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано.

Із 1 червня було підвищено тарифи на електроенергію для населення. У Міністерстві енергетики такий крок пояснювали саме необхідністю підтримки пошкодженої енергосистеми та підготовкою до наступного опалювального сезону.

Наприкінці червня голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що на мережах компанії вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт. А днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що стан підготовки до опалювального сезону сягає 60%.